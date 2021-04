VIOLIFE, czyli wegańska alternatywa dla sera

fot, Violife, wegańska alernatywa dla sera

Produkty marki Violife, będące wegańską alternatywą dla sera są znakomitą propozycją dla wszystkich, którzy dążą do tego, by ich codzienna dieta była jednocześnie smaczna i bardziej roślinna. Od teraz produkty Violife, które dołączyły do oferty Upfield Polska, są szeroko dostępne także na polskim rynku.

Polacy chcą ograniczać mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego , a dieta roślinna coraz częściej postrzegana jest jako niezwykle smaczna, zdrowa, jak również korzystna dla naszej planety. Na krótko przed wprowadzeniem Violife do szerokiej dystrybucji, Upfield Polska przeprowadził badanie analizujące zmiany nawyków żywieniowych. Okazało się, że kiedy pozostawaliśmy w domach podczas izolacji społecznej w czasie epidemii koronawirusa, chętniej spożywaliśmy produkty pochodzenia roślinnego. Prawie 1/3 badanych (31,6%) przyznała, że podczas społecznego odosobnienia kupowała więcej niż zwykle produktów pochodzenia roślinnego. W tej grupie 24,8% kupiło alternatywę dla sera. Co cieszy, Polacy deklarują utrzymanie zdrowszego stylu odżywiania także w przyszłości. Badanie, jak i nasze analizy, pozwalają nam wierzyć, że polscy konsumenci pokochają produkty Violife.



Marka Violife powstała w 1990 r. w Grecji. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „vios” oznaczającego życie i dobrobyt. Produkty Violife są obecne w 50 krajach świata, a w 35 z nich są nr 1 wśród alternatyw dla sera. Teraz przyszedł czas, by mogły one podbić także serca Polaków. Dołączyły bowiem do Ramy, Flory, Delmy, Kasi i innych produktów pochodzenia roślinnego w ofercie Upfield Polska.

Przeczytaj także: Kuchnia roślinna to znacznie więcej niż moda

Produkty Violife są wolne m.in. od laktozy, glutenu, orzechów, soi i konserwantów, dzięki czemu są odpowiednie także dla osób, u których występują alergie i nietolerancje pokarmowe.



Asortyment Violife to wiele różnych wariantów wegańskich alternatyw dla serów. Produkty marki świetnie sprawdzą się podawane na kanapce lub toście, jako dodatek do makaronu czy zamiennik sera do pizzy. Grillowane, zapiekane, na surowo składają się z kilku wariantów smakowych.

Na sklepowych półkach w Polsce znajdziemy: wegańskie alternatywy dla sera w plastrach

Warianty: Violife Original / Cheddar / Smoked / Mozzarella

Sugerowana cena detaliczna: 100 g / 6,99 PLN

Warianty: Violife Original / Cheddar / Cheddar & Onion / Garlic&Herbs / Herbs

Sugerowana cena detaliczna: 150 g / 9,99 PLN

Przeczytaj także: W diecie Polaków zbyt dużo niezdrowych tłuszczów nasyconych

Wariant: Violife Prosociano

Sugerowana cena detaliczna: 150 g / 14,99 PLN

Warianty: Violife Greek White / Original / Mozzarella / Smoked / Epic Mature

Sugerowana cena detaliczna: 200 g / 9,99 PLN