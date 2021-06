Vision Express w kampanii zachęca do badania wzroku

fot. badanie wzroku promowane przez Vision Express

Firma Vision Express od 4 czerwca uruchomiła specjalną edycję kampanii Wielkie Badanie Wzroku.

Od 4 do 30 czerwca we wszystkich salonach Vision Express po raz drugi w tym roku dostępne będą badania wzroku pod kątem doboru korekcji, w specjalnej cenie i z rabatami na wybrany asortyment.



– Jesteśmy przekonani, że o ochronie wzroku należy przypominać właśnie teraz, dlatego jako lider branży optycznej w Polsce postanowiliśmy, by z Wielkim Badaniem Wzroku – naszą sztandarową kampanią promującą profilaktykę – nie czekać do przyszłego roku, lecz uruchomić ją ponownie już w czerwcu – podsumowuje Andrzej Dalkowski, dyrektor marketingu sieci.

Termin badania w ramach specjalnej edycji Wielkiego Badania Wzroku można zarezerwować online na stronie www.wielkiebadaniewzroku.pl, telefonicznie bądź osobiście w wybranym salonie.