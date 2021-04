Vizir z programem Ubrania od serca

fot. Vizir

1 kwietnia br. rozpoczęła się 4. edycja programu charytatywnego „Ubrania od Serca”, który wspiera dzieci mieszkające w domach dziecka. Klienci kupując kapsułki lub proszki do prania Vizir, sprawiają, że firma przekaże bony podarunkowe na zakupy odzieżowe dla dzieci.

Marka Vizir od trzech lat uczestniczy w programie charytatywnym „Ubrania od Serca” z Towarzystwem Nasz Dom, dzięki któremu ponad 5 300 dzieci z domów dziecka otrzymało vouchery na zakup nowych ubrań, które mogły samodzielnie wybrać według własnych upodobań.

Ubranie jest formą komunikowania się z otoczeniem, wyrażania swoich poglądów czy aspiracji. W Polsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa prawie 16,7 tys. dzieci i młodzieży . Ponad 60% stanowią osoby między 10. a 17. rokiem życia, czyli w okresie kształtowania się charakteru. - Umożliwienie dziecku samodzielnego wyboru swoich ubrań to przejaw szacunku ze strony otoczenia dla jego gustów, jego wyborów, decyzji, co jest jedną z potrzeb rozwojowych. Młodzież nie tyle co oczekuje podzielania i akceptowania przez opiekunów ich stylu i wyborów, co przyzwalania na ich posiadanie i traktowania ich z szacunkiem” – wyjaśnia dr Aleksandra Piotrowska.

Część dochodu ze sprzedaży produktów Vizir w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca jest przeznaczona na program „Ubrania od Serca” i vouchery dla dzieci z domów dziecka.

W ubiegłym roku ponad 2 550 podopiecznych z domów dziecka otrzymało bony podarunkowe.

W programie biorą udział produkty:

• kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania 31 prań: 38.02 PLN**

• kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania Do Kolorów 31 prań: 38.02 PLN**

• proszek do prania Vizir Aqua-Puder Większa Siła Odplamiania 50 prań: 45.07 PLN**

• proszek do prania Vizir Aqua-Puder Większa Siła Odplamiania Do Kolorów 50 prań: 45.07 PLN**