W piątki rano i soboty wieczorem w Lidlu obowiązują "ciche godziny"

fot. Lidl

W celu ułatwienia codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu Lidl Polska wprowadziła we wszystkich swoich sklepach tzw. „ciche godziny”. Głównym założeniem rozwiązania, jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzm, dla których hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do kasy są trudnym doświadczeniem.



„Ciche Godziny to duże udogodnienie i ułatwienie dla osób autystycznych w korzystaniu z usług handlowych. - Oprócz tego, że umożliwiamy osobom ze spektrum robienie zakupów w przyjaznych dla nich warunkach, to przede wszystkim podnosimy świadomość autyzmu w społeczeństwie – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.



W każde piątki od 8:00 do 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach Lidl jest wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów, aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. Dla większości klientów są to ledwo zauważalne zmiany. Natomiast dla osób ze spektrum autyzmu mogą stanowić istotne udogodnienie.