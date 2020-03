Waniliowe Danio słodzone cukrem trzcinowym

Danio przechodzi rewolucję, fot. materiały prasowe

Danio przechodzi ostatnio prawdziwą rewolucję. Syrop glukozowo-fruktozowy na dobre zniknął ze wszystkich produktów marki, które do tej pory miały go w składzie. Zmieniła się także szata graficzna opakowań - choć cały czas można zobaczyć na nich Małego Głoda, pojawia się on w nieco innej odsłonie. Przy okazji nowego, lepszego składu produktów oraz odmienionej szaty graficznej, marka wprowadziła także nowość - ŚniaDanio o pojemności 200g.

Jeszcze większą zmianę przeszedł ulubiony serek konsumentów - Danio o smaku waniliowym jest teraz dostępne z cukrem trzcinowym. Produkt będzie można rozpoznać po stemplu z napisem “TERAZ Z TRZCINOWYM CUKREM”.



9 na 10 osób lubi nowe Danio. To wynik testu konsumenckiego, który stał się podstawą nowej kampanii, która rusza już od lutego.