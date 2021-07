Wanpy – nowa marka dla zwierząt debiutuje w Polsce

fot. Wanpy

Wanpy obecne od ponad 20 lat w 80 krajach świata, od USA po Japonię i Australię debiutuje w Polsce w największych sieciach handlowych takich jak Lidl, Carrefour, Auchan Tesco, Walgreen - mówi Jacek Olędzki właściciel Milton CDI, wyłącznego dystrybutora marki w Polsce.

Wanpy ma 16 najważniejszych certyfikatów jakości i bezpieczeństwa ze wszystkich kontynentów w tym HACCP, FDA, BSCI oraz ISO 9001 i 22000. W czasie produkcji we wszystkich 14 fabrykach do minimum jest zredukowany negatywny wpływ na środowisko.

Wanpy to ponad 20 przekąsek dla psów i 5 dla kotów, w tym : wypiekane w piecu steki z wołowiny, kaczka, jagnięcina, dziczyzna jerky, oraz przekąski dla pupili wegetarian tj. pieczone bataty. W opakowaniach znajduje się 100g czystego mięsa, co odpowiada 400 g mięsa świeżego. Hit sprzedażowy to kremowe przysmaki dla kotów o smaku tuńczyka z krewetkami i kurczaka.

Mogą one być podawane zwierzętom z alergiami pokarmowymi. W swoim składzie zawierają w 100% naturalne składniki, bogate między innymi w kwas DHA Omega-3 i kwasy tłuszczowe Omega 6.

Dystrybucja w Polsce: miltoncdi.com