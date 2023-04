Wegańska czekolada nową propozycją od Wawelu

Wszystkie MINIczekolady z Wawelu mają formę umożliwiającą dzielenie na kostki, dzięki czemu można je spożywać jak czekoladę. Poręczny rozmiar tej pysznej przekąski pozwala rozkoszować się jej smakiem zarówno w różnych miejscach, jak i podczas wielu okazji. Jest idealna do zjedzenia w drodze, na wycieczce, jako przekąska do kawy czy dodatek do słodkiej chwili tylko dla siebie.

Tegoroczną nowością wśród popularnych MINIczekolad z Wawelu jest Peanut Butter. To doskonale zbalansowany słodko-słony smak masła orzechowego z kremowym nadzieniem wzbogaconym warstwą orzeszków arachidowych. To także pierwsza MINIczekolada z linii produktów przyjaznych dla wegan (Vegan Friendly).