Wegańskie balsamy do ust marki Kneipp dostępne w sieci Hebe

Fot. materiały prasowe

Producent kosmetyków opartych na naturalnych recepturach wprowadza na rynek nowość. Kolorowe balsamy do ust marki Kneipp to produkt w pełni roślinny, wegański łączący cechy pomadki pielęgnującej z kolorową.

Kolorowe pomadki od Kneipp to linia będąca rozszerzeniem bezbarwnych, pielęgnacyjnych balsamów do ust. Głównym składnikiem produktu jest nawilżający, ale też chroniący skórę ust przed utratą wody, olej rośliny. Masło mango, będące naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, nawilża, wygładza i zmiękcza usta, odpowiadając także za ich ochronę. W balsamach kolorowych, wzorem tych bezbarwnych w składzie, znajdziemy także wosk z borówki. Jest on doskonałą alternatywą dla wosku pszczelego, a pozyskiwany jest z łupiny owoców chińskiego drzewa lakierowego (Rhus Verniciflua). W tych pełnych naturalnych składników pomadkach zastosowano także olej canola, olej z awokado, olej rzepakowy i masło shea.

Koncepcja opakowania kolorowych pomadek od Kneipp pokazuje, że w użycie materiałów ekologicznych, nie tylko pozwala na wysoką jakość w trosce o środowisko, ale także na ciekawy i atrakcyjny wygląd. Składane pudełko - Kartonik, w który opakowana jest pomadka to mieszanka makulatury z włóknami z trawy.

Nakrętka jest 99% wolna od plastiku. Wykonano ją z masy papierowej, która pochodzi z mieszanki surowców wykorzystywanych do produkcji papieru. Nie zawiera ropy naftowej, co czyni ją biodegradowalną i bezpieczną dla środowiska.

Podstawa pomadki powstała z mieszanki papieru i korka. Korek pozyskiwany jest między innymi z odpadów powstających przy produkcji korków do wina. Zarówno mieszankę papieru, jak i korek można poddać recyklingowi. Dodatkowo, mieszanka papieru, papier korkowy i papier z trawy są produkowane i przetwarzane w Europie. Dzięki temu Kneipp zapewnia krótsze i bardziej wydajne trasy transportowe.

Pomadki dostępne są w drogeriach Hebe w dwóch kolorach: delikatny róż oraz czerwony, które podkreślają naturalny, piękny wygląd ust. Cena: 24,99.