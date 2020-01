Wegańskie pasty od Frutavity

Wegańskie pasty marki Frutavita, fot. materiały prasowe

Firma Katolik Group pod swoją marką Frutavita oferuje naturalne, wegańskie pasty z orzechów i daktyli.

Moda na superfood trwa w najlepsze, więc producenci żywności prześcigają się w propozycjach, aby spełnić oczekiwania klienta. Firma Katolik Group, która od blisko 30 lat dostarcza dodatki spożywcze na rynek polski i zagraniczny, niespełna rok temu, pod marką Frutavita skonfekcjonowała najpopularniejsze bakalie, słodziki, płatki i ziarna, dostarczając klientom najwyższą jakość i smak produktów.



Teraz firma poszła nieco dalej, włączając do oferty naturalne pasty z orzechów arachidowych i laskowych, migdałów i daktyli. Produkty te są w 100 proc. naturalne bez dodatku słodzików, soli czy substancji konserwujących. - Pasty idealnie nadają się do smarowania pieczywa, tostów, grzanek, krakersów, gofrów czy naleśników. To również ciekawy składnik domowych ciast i ciasteczek - mówi Paweł Katolik, prezes zarządu Katolik Group, właściciel marki Frutavita.



Pasty od Frutavity dostępne są w pięciu wariantach: arachidowa smooth, arachidowa crunchy, orzechowa, migdałowa i daktyl z orzechem laskowym i karobem.