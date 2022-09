Wegańskie przekąski od Braci Sadowników

Tarte jabłko to alternatywa dla produktów mlecznych. Owocowy mus na bazie jabłka oraz innych owoców został połączony z chrupiącym musli z prażonych płatków kokosowych, opiekanych płatków jaglanych i gryczanych oraz pestek dyni i słonecznika. Zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze i to bez dodatku cukru. Dostępny jest w 3 wariantach smakowych: z agrestem, z mango oraz z czarną porzeczką.

Gęste jabłko to natomiast rodzina jabłkowych smoothies. Do wyboru są 3 linie: klasyczne Gęste jabłko z owocami, Gęste jabłko z warzywami oraz Gęste jabłko z orzechami, dlatego każdy z pewnością znajdzie swój ulubiony smak.