Wielkanoc w Żabce: Panini PanŻur i hot dog z kiełbasą jałowcową

Na wielkanocne śniadanie Żabka poleca z kolei żurek z boczkiem i białą kiełbasą Szamamm, a w Wielką Sobotę zaprasza na lody w promocji – 1+1 za 1 zł.

Smaki Wielkanocy w Żabce

PanŻur to wyjątkowe połączenie jaja, białej kiełbasy, sera oraz sosu majonezowo-chrzanowego, zamkniętych w chrupiącej bułce. Ta limitowana kanapka dostępna jest w cenie 10,99 zł/szt. Kolejna nowość w Żabce to hot dog, ale w wiosennej odsłonie, czyli z aromatyczną kiełbasą jałowcową i świetnie komponującym się z nią sosem chrzanowym. Hot dog MAX z kiełbasą jałowcową kosztuje 7,99 zł/szt. Obie limitowane przekąski na ciepło będą dostępne we wszystkich sklepach sieci do 11 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Wraz z wiosną Żabka oficjalnie inauguruje także sezon na lody. Dla wielbicieli słodkich przekąsek Żabka przygotowała promocję w ramach akcji Codziennie odkrywaj nową promkę. W sobotę, 8 kwietnia kupując dwa opakowania wybranych lodów familijnych Magnum, Carte d'Or, B&J, Mig Milk, oraz Magnum White Coconut, drugi z nich otrzymamy za 1 zł.