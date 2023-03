Wielkanocne słodycze od Nestlé

Wielkanocne słodkości od Nestlé

W ofercie Nestlé znajdują się propozycje, które sprawdzą się nie tylko jako słodka przekąska, ale także jako upominek lub dekoracja do koszyczka. Wielkanocne figurki Smarties Bunny i Smarties Icon Bunny, wypełnione kolorowymi drażetkami, przypadną do gustu młodszemu gronu konsumentów. Fani batonów KitKat także mogą liczyć na wielkanocną wersję ulubionych słodyczy. Marka oferuje Króliczki KitKat, które pod czekoladą kryją kawałki skruszonych wafelków, oraz ich mniejsze wersje z nadzieniem czekoladowym, dostępne w paczce.

Kolejnym z symboli świąt wielkanocnych są jajka, których czekoladowe odpowiedniki również znajdują się wśród propozycji KitKat. Tej wiosny marka przedstawia Jajko KitKat z chrupiącej czekolady, idealne jako upominek czy element ozdobny koszyczka wielkanocnego, oraz Jajka KitKat Mini eggs.

Oprócz produktów nawiązujących do Wielkanocy, w portfolio Nestlé pojawiły się także nowe smaki nadziewanych czekolad Studentska, które są połączeniem mlecznej czekolady, karmelu i chrupiących ciasteczek. Z kolei koneserów deserowych czekoladek After Eight ucieszy nowość After Eight Mint & Strawberry o smaku truskawkowym. Wszystkie produkty są już dostępne w sprzedaży stacjonarnej i online.