Wiosenna oferta marki Wawel

Tej wiosny marka Wawel zaskakuje owocowymi połączeniami smakowymi. Do nowych, limitowanych smaków czekolad 100 g dołączyły: Czekolada gorzka 43% o smaku Mango 100g, Czekolada mleczna Borówkowa 100g, Czekolada mleczna Malinowa 100g i znana już Czekolada gorzka Advocat 100g, a także nowość wśród dużych tabliczek – Czekolada gorzka 43% Beza z malinami 270g.

Na młodszych konsumentów czekają dwie chrupiące, sezonowe słodkości – mleczny smak połączony z dodatkiem chrupiących kuleczek ryżowych, które trafiły do wnętrza czekolady dużej Cripsy Milk 258g oraz Czekolada Caramel Popcorn 260g z drobinkami słonego popcornu, oblanego karmelową polewą.

Tegoroczna Oferta Wiosenna marki Wawel to nie tylko nowe smaki, ale również nowe kształty – inspirowane wielkanocnymi jajkami, dostępne w ofercie na wagę. Wśród nich znajdziemy nowe, ciekawe połączenia. Pierwsze to Banan z karmelem. Druga propozycja to Agrest z czarnym bzem.

W tym roku do oferty na wagę dołączyły dwa sezonowe smaki M!chałków: KLASYCZNE z chrupkami i BIAŁE z chrupkami.