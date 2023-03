Wiosenne nowości w menu Costa Coffee. To m.in. zupy w słoiczkach

Matcha Caffé Latte i Matcha Caffé Frappè (na zimno), czyli kawa z mlekiem w połączeniu z syropem o smaku Green Tea Matcha, zwieńczona sproszkowaną matchą, to zastrzyk energii. Napój ten zaskakuje wyrazistym, intensywnym i jedynym w swoim rodzaju smakiem.

Alternatywy dla klasycznej kawy

„Matcha Caffé Latte i Matcha Caffé Frappè to alternatywa dla fanów klasycznej kawy, którzy poszukują coraz nowszych kombinacji smaków. Takie połączenie jest idealną opcją na okres wiosenno-letni, szczególnie, że dostępna jest w kawiarniach również w wersji na zimno” – mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director Costa Coffee.

W wiosennej ofercie obok Matcha Caffé Latte pojawi się również przepełniona waniliowym smakiem Viva Vanilla Light i wypełniona po brzegi słonym karmelem Salted Carmel Latte. Obie kawy dostępne będą w wersji na zimno.

Zupy w słoiczkach od Costa Coffee

Wrapy, naleśniki, quiche i zupy to propozycje oferty lunchowej, która wzbogaci wiosenne menu Costa Coffee. Wśród słonych przekąsek pojawią się mięsne opcje, takie jak: wrap z kurczakiem i pastą paprykową oraz naleśnik w stylu meksykańskim z szarpaną wieprzowiną. Wegetarianie będą mogli sięgnąć po wrapa z burakiem i sosem serowym z aromatyczną kaszą z marchewką i ciecierzycą oraz szpinakiem, naleśnika ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i

oliwkami a także quiche z serem i szpinakiem na kruchym spodzie, wypełniony masą śmietanowo-jajeczną z serami feta i pleśniowym „blue”.

“Postanowiliśmy otworzyć się na ofertę lunchową. Rozszerzamy ją stopniowo, aby jak najlepiej poznać preferencje naszych klientów. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że jedzenie i kupowanie posiłków w godzinach lunchowych spełnia różne potrzeby klientów. Goście wybierają nasze kawiarnie nie tylko w przerwie od pracy, kiedy potrzebują szybko zaspokoić głód, lecz także na spotkania towarzyskie lub biznesowe. Zależało nam więc na tym, aby otrzymali ciepłe danie, które będzie stanowić pełnowartościowy posiłek, sycący i dodający energii, ale nie obciążający. Ci, którzy są w ciągłym biegu, mogą skorzystać z opcji take away i zabrać lunch ze sobą do biura, na uczelnię lub w podróż” – dodaje Bobrukiewicz.

W ofercie lunchowej królują dwie wegetariańskie zupy. Krem z białych warzyw i inspirowana włoską zupą jarzynową – Minestrone, przygotowana na bazie warzyw z przewagą cukinii, pomidorów pelati, rzepy, marchwi, kapusty i papryki.