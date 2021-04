Woda Alcalia w portflio Maspeksu

fot. Alcalia

Alcalia to naturalnie alkaliczna woda mineralna o wysokim zasadowym pH - 9,36. Swoje właściwości zawdzięcza źródłom zlokalizowanym na poziomie 1200 m pod powierzchnią ziemi. Posiada strukturę cząsteczkową wody alkalicznej. Dostępna jest w butelkach 0,5 l oraz 1,5 l.

W codziennej diecie wielu osób często dominują produkty o niskim, kwasowym odczynie, które zaburzają balans kwasowo-zasadowy. Do takich produktów zaliczają się m.in. mięso, biały cukier, kawa czy alkohol. Przyczyniają się one do problemów na tle pokarmowym i licznych dolegliwości, jak np. uczucie pieczenia w przełyku i gardle - wskazuje producent wody firma Maspex.