Wódka Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota na wyłączność w sklepach Żabka

Janusz Palikot i stworzona przez niego z Kubą Wojewódzkim spółka Przyjazne Państwo wprowadzają na rynek nowy produkt. 29 czerwca portfolio marki BUH powiększa się o wódkę, a dokładnie o Czystą Wódkę wyBUHową. / fot. PTWP

Czysta wódka wyBUHowa to premiera nowego segmentu rynku alkoholi wysokoprocentowych powstających z wykorzystaniem suszu konopnego w procesie ich powstawania. Od 30 czerwca produkt będzie dostępny na zasadzie wyłączności w sieci sklepów Żabka.

W ślad za sukcesem piwa BUH, BUH Distillery, tworzone przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowski oraz Vortune Equity Group proponują konsumentom wódkę powstałą w oparciu o destylację piwa BUH.

Niewątpliwy sukces rynkowy piwa BUH skłonił właścicieli BUH Distillery do stworzenia nowej kategorii na rynku alkoholi wysokoprocentowych. „Postanowiliśmy sprawdzić, czy możliwe jest zachowanie unikanego smaku i zapachu piwa BUH mimo jego destylacji. Konieczny był jeszcze jeden zabieg, którego szczegółów nie mogę zdradzić, by każdy smakosz mógł spróbować czegoś unikalnego, Czystej Wódki wyBUHowej. Przed jej użyciem zalecam silne wstrząśnięcie butelką, by pobudzić do pracy nuty zapachowe.” – mówi Janusz Palikot.

Czysta Wódka wyBUHowa będzie dostępna, na zasadzie wyłączności, w sieci sklepów Żabka od 30 czerwca, w butelkach o pojemności 0,5 l. „To kolejny produkt z rodziny BUHa, który wprowadzamy na rynek poprzez sieć sklepów Żabka. Poprzednie premiery okazały się wielkim sukcesem rynkowym. Wierzymy, że nasza nowa unikalna wódka z prędkością kosmiczną zdobędzie rynek” – powiedział Tomasz Czechowski.