Wódka Palikota już w sprzedaży. Alkohol z ziemniaka w Żabce i sklepie Palikota

– Świat traktuje ziemniaka, jako coś zwykłego. A to błąd, bo ziemniak ma smak i klasę. Trzeba je tylko umieć wydobyć. Komponując PALIKOT Wódkę Kraftową Ziemniak zrobiliśmy wszystko, by dostarczyć kubkom smakowym i nosom naszych Klientów to, co najlepsze. Tę wódkę należy smakować, niespiesznie, na ciepło i na zimno. Tak jak lubisz. W towarzystwie bliskich lub dopiero poznawanych ludzi. Uważny konsument wyczuje smak ziemniaka pieczonego w palenisku, delikatnie przypaloną skórkę i przyjemny, korzenny finisz. Nasz najnowszy produkt to 40-procentowa wódka z dodatkiem okowity. Genialne uzupełnienie jedzenia, ale też powód do spotkania i rozmowy we dwóch czy dwoje – powiedział Janusz Palikot, twórca i kreator rodziny wódek kraftowych PALIKOT oraz prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.

Za projekt logotypu w kolorze granatu i beżu odpowiada wielokrotnie nagradzane studio Mamastudio.

– W tej etykiecie kładziemy silny nacisk na surowiec, czyli na ziemniaka. Wyrażony jest on kształtem etykiety oraz mocnym oznaczeniem produktowym. Prosty design przekazuje nieskomplikowany i szczery charakter produktu. To sielskość i swojskość ujęta we współczesny język designu – mówi Piotr Ręczajski, Strategic Director/Owner Mamastudio.

Ile kosztuje wódka Palikota?

Sama butelka została wykonana ze szkła przezroczystego i zwieńczona korkiem w kolorze matowego aluminium. W sprzedaży oferowane są butelki o pojemności 500 ml w cenie 59,99 zł.

Producentem alkoholu jest Alembik Polska SA. Za wprowadzenie produktu do sprzedaży do sieci sklepów Żabka odpowiada Tenczyńska Dystrybucja. Obydwie spółki są zarządzane przez Janusza Palikota przy silnym zaangażowaniu marketingowym Kuby Wojewódzkiego.

Gdzie kupię wódkę Palikota?

Wódka jest dostępna we wszystkich sklepach sieci Żabka od 8 marca br. oraz w sklepie online Browaru Tenczynek www.browar-tenczynek.pl.