Wolt z promocjami na czas piłkarskich rozgrywek

fot. Wolt

Wolt – platforma do zamawiania jedzenia - podgrzewa piłkarskie emocje i zaprasza użytkowników do udziału w licznych promocjach, przygotowanych z okazji Mistrzostw Europy. Obok specjalnych zestawów kibica, będzie można wygrać kupony rabatowe, a także ustrzelić mistrzowskiego hat-tricka.

Listę bestsellerów Wolt otwiera propozycja specjalnych zestawów na każdy mecz rozgrywany przez Polaków. Żeby zaspokoić głód, nie tylko emocji, wystarczy wejść w aplikację, gdzie na fanów czekają mistrzowskie dania przygotowane przez szefów kuchni z najlepszych restauracji. Tym, którzy potrzebują dodatkowego dreszczyku emocji do gustu przypadnie zabawa z typowaniem wyników. Pod postami publikowanymi w social media Wolt, w dniu danego meczu, trzeba obstawić jego wynik. Każdy, kto wytypuje poprawnie, otrzyma 20 złotych do wykorzystania na platformie Wolt. Listę zamyka zaś prawdziwie mistrzowskie wyzwanie, bo kto nie marzy o hat-tricku. Ten, oferowany przez Wolt, ma wartość 50 złotych i jest w zasięgu każdego. Żeby go ustrzelić należy w dniach meczy Polaków złożyć zamówienie za pośrednictwem platformy. Każdy, kto ich dokona, otrzyma 50 złotych do wykorzystania na Wolt. Piłkarska promocja obowiązuje we wszystkich miastach, w których Wolt świadczy swoje usługi, a jej szczegóły dostępne są na wolt.com.

- Poza naszą stałą ofertą, przygotowaliśmy szereg promocji, które stwarzają okazję do zamówienia dania ze swojej ulubionej restauracji, a równocześnie wygrania kuponów rabatowych. Nasze propozycje są doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących wygodę i komfort dostaw, które dodatkowo chcą się świetnie bawić i zdobywać nagrody. Zwłaszcza, że z nami każdy wygrywa – mówi Marcin Malec, Marketing Specialist w Wolt Polska.

Zamawianie jedzenia za pośrednictwem platformy Wolt jest intuicyjne, a na danie oczekuje się nie dłużej niż 35 minut. Koszt dowozu dania w najbliższej okolicy wynosi obecnie 1,99 złotych, a w Szczecinie nawet 99 groszy i jest to jedyna dodatkowa opłata, którą ponoszą konsumenci (ostateczna wysokość opłaty uzależniona jest od odległości, którą pokonać musi kurier). Obok punktualności oraz konkurencyjnej ceny dostaw, ogromnym uznaniem użytkowników aplikacji cieszy się usługa live chat. Gwarantuje ona wsparcie centrum obsługi na każdym etapie zamówienia, a z użytkownikami kontaktują się pracownicy zatrudnieni w Polsce. Dzięki temu odpowiedzi udzielane są w ciągu 60 sekund od zadania pytania, a to sprawia, że pod względem responsywności Wolt jest liderem rynku.

W Polsce Wolt rozwozi dania w 11 miastach. Niebieskich kurierów można spotkać również

na ulicach ponad 130 miast w 23 krajach w Europie i Azji. Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Aplikację Wolt można pobrać z Google Play lub App Store.