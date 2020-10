Wszystkie szampony Procter & Gamble będą dostępne w opakowaniach wielokrotnego użytku

fot. materiały prasowe

W całej Europie Procter & Gamble Beauty wprowadza innowację w dziedzinie opakowań. Od 2021 roku produkty marek Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie będą dostępne w aluminiowych butelkach, które będzie można wielokrotnie napełniać.

Marki Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie wprowadzą systemowe rozwiązanie składające się z butelki wielokrotnego użytku wykonanej w 100 proc. z aluminium oraz opakowań uzupełniających. Co ważne, opakowania uzupełniające w pełni nadają się do recyklingu, a do ich wytworzenia zużywa się o 60 proc. mniej plastiku. P&G Beauty poinformowało również o znaczących postępach w działaniach zmierzających do zmniejszenia zużycia pierwotnego plastiku w opakowaniach szamponów i odżywek o 50% do końca roku 2021. Ich efektem będzie ograniczenie zużycia pierwotnego plastiku o ponad 300 000 ton. Aby móc osiągnąć ten cel, należałoby przy jednoczesnym obniżeniu wagi opakowań, zwiększyć w nich zawartość materiałów pochodzących z recyklingu oraz wykorzystywać bardziej skoncentrowany formy produktu.