Wyzwania Smaku Pepsi będą w domach. Przesyłki w paczkomatach InPost

Wyzwanie Smaku Pepsi w tym roku będzie organizowane inaczej, fot. materiały prasowe

Wyjątkowa sytuacja wymaga nieszablonowych działań – firma PepsiCo organizuje w tym roku Wyzwanie Smaku Pepsi MAX w pomysłowy sposób. W tym roku konsumenci będą mogli przetestować swoje preferencje smakowe we własnym domu, po odbiorze specjalnej przesyłki w wybranym przez siebie paczkomacie InPost.

Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody, a sama akcja potrwa od 4 maja do 3 czerwca 2021 roku lub wyczerpania zestawów testowych.

– Aby wziąć udział należy zarejestrować się na stronie www.pepsi.pl/wyzwaniesmakupepsimax i wybrać najbardziej dogodny w okolicy paczkomat InPost, do którego bezpłatnie trafi nasza specjalna przesyłka-niespodzianka – opisuje tegoroczny mechanizm akcji Maria Skurewicz, młodsza kierownik marki Pepsi w PepsiCo. – W przesyłce znajduje się skrzyneczka, której wygląd nawiązuje do fabuły reklamy telewizyjnej Pepsi MAX. Celem tego zabiegu jest żartobliwe zachęcenie do spróbowania znajdujących się wewnątrz opakowania dwóch różnych bezcukrowych wersji napojów typu cola i wyboru smaku według własnych preferencji. Puszki są oczywiście jednolite i nieoznakowane, z wyjątkiem unikalnych kodów QR, co zapewni pełną bezstronność procesu – dodała Maria Skurewicz.

Instrukcja dotycząca przeprowadzenia testu znajdują się w przesyłce. Po dokonaniu wyboru konsumenci będą mogli zeskanować aparatem w telefonie kod QR z opakowania zawierającego preferowany napój, co spowoduje przeniesienie na stronę Wyzwania Smaku Pepsi MAX, gdzie należy potwierdzić swój wybór.

– Każdy uczestnik, niezależnie od finalnego wyboru smaku napoju, otrzyma nagrodę. Dla pierwszego tysiąca osób są to wejściówki do parku wodnego Suntago na 1 dzień dla 1 osoby, a pozostałe 14 tysięcy osób (łącznie zapewniamy aż 15 tysięcy zestawów) otrzyma kupon na darmowy napój z oferty PepsiCo do odbioru podczas wizyty w Suntago do dnia 31 grudnia 2021 roku – dodała Maria Skurewicz.

Akcja potrwa od 4 maja do 3 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zestawów testowych. Ostateczne wyniki Wyzwania Smaku Pepsi MAX zostaną ogłoszone w drugiej połowie czerwca 2021 roku.