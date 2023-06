Wzmocniona procentami linia Garage Hardcore już w Żabce

Pierwszym wariantem piwa z nowej linii jest Garage Hardcore Tropical Elixir. Słodki, ale jednocześnie orzeźwiający.



Drugi wariant to Garage Hardcore Whisky Sour, który swoim smakiem nawiązuje do stworzonego przez brytyjskich marynarzy połączenia whisky z kwaśnym przełamaniem. Nowość to połączenie słodko-kwaśnych owoców tropikalnych z charakterystycznym, nieco cierpkim smakiem whisky - idealna propozycja dla smakoszy mocniejszych trunków i wyrazistych smaków.



Oba warianty dostępne są w charakterystycznych dla marki butelkach z kapslem pull-off o pojemności 0,4 l. Hardcorowy nastrój napoju podkreśla ciemny projekt etykiety z neonową grafiką, typową dla wystroju klubów nocnych. Linia Hardcore dostępna jest w sieci sklepów Żabka.