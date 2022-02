Żurawina So Soft! od HELIO Natura

So Soft! przekąska HELIO Natura zawiera aż 90% żurawiny suszonej i 10% soku żurawinowego. Owoce żurawiny, dzięki swoim licznym walorom zdrowotnym i smakowym, stały się w ostatnim czasie bardzo modą przekąską, wyjątkowo uwielbianą przez Polaków. W najnowszej odsłonie HELIO Natura – suszone miękkie owoce żurawiny So Soft! z pewnością będą przeżywać swój renesans! Wyjątkowo mięsiste owoce suszone HELIO Natura So Soft!, w dodatku nasączone sokiem żurawinowym, z miejsca podbiją serca i podniebienia wszystkich miłośników naturalnie soczystych, apetycznych przekąsek.