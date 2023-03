Żywiec wprowadza nową linię smakową w segmencie piw 0.0%

Konsumenci coraz częściej stawiają na zdrowy i bardziej aktywny tryb życia, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększającym się zainteresowaniu piwami bezalkoholowymi. W 2022 roku segment ten odnotował 11% wzrost sprzedaży wartościowej[1]. Młodzi, dorośli konsumenci cenią też sobie lekkość piwa, a dodatkowo poszukują coraz to nowych smaków. W odpowiedzi na ich oczekiwania, Żywiec, lider segmentu piwnych specjalności oraz lagerów bezalkoholowych, wprowadza na rynek nową linię bezalkoholowych piw smakowych: Żywiec Lemonż z nutą Cola 0,0%, Żywiec Grejpfruż z nutą Acai 0,0%, Żywiec Tropikaż z nutą Imbiru 0,0% oraz w sieci sklepów Żabka – Żywiec Pomelonż z Cytrusami 0,0%.

Wszystkie produkty z rodziny Żywiec Jasne Lekkie, będą od teraz dostępne w zielonych butelkach zwrotnych. Zmiana ta stanowi kolejny krok w realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec – butelka zwrotna to opakowanie, które może wielokrotnie krążyć w obiegu, co przekłada się na realny wpływ na ograniczenie ilości śmieci oraz emisji CO2 do atmosfery – ślad węglowy butelki zwrotnej jest nawet ok. 5 razy mniejszy niż w przypadku butelki bezzwrotnej.

Nowe portfolio lekkiego Żywca sprzedawane będzie w zielonej butelce zwrotnej 500 ml, podkreślającej lekkość i orzeźwiające właściwości produktu oraz puszce 500 ml. Piwa już wkrótce będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym w HoReCa.