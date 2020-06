W kwietniu br. na rynku pojawiła się nowość w ofercie smakowej od Żywiec Zdrój – Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU. Produkt to połączenie krystalicznej, górskiej wody źródlanej z naturalnymi aromatami, bez cukru i kalorii.

Nowość skierowana jest do osób poszukujących produktów o wyrazistym, słodkim smaku, a jednocześnie wybierających produkty bez kalorii.

Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU dostępny jest w regularnej sprzedaży w trzech wariantach smakowych – truskawki, cytryny i arbuza.



Uzupełnienie oferty Żywiec Zdrój Z nutą owoców o wariant ZERO CUKRU to kolejne, po wprowadzeniu wariantów z dodatkiem substancji słodzącej z liści stewii, wyjście naprzeciw osobom, które nie chcą rezygnować z produktów o intensywnym, owocowym, orzeźwiającym smaku, a jednocześnie chcąc zadbać o siebie, sięgają po produkty całkowicie pozbawione kalorii.