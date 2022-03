Banki mają wdrożyć ofertę skierowaną do uchodźców z Ukrainy

W sytuacji intensywnego napływu setek tysięcy obywateli Ukrainy do Polski, pozbawionych przez wojnę więzów rodzinnych i społecznych, a także środków do życia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował do Prezesów Zarządów Banków w Polsce stanowisko dotyczące zapewnienia uchodźcom z Ukrainy usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.

Urząd KNF wyraził w nim oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. Podkreślił też konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych.

Zdaniem UKNF oferowany produkt powinien obejmować co najmniej:

- podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu

- instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów

- całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego

- dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej

- spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta