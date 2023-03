Bilety na mecz Legii można opłacić 30 dni później

Po rozegranych pięciu meczów rundy wiosennej PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa z 43 punktami utrzymuje się na pozycji wicelidera.

Kolejnym rywalem stołecznej drużyny przy Łazienkowskiej 3 będzie Stal Mielec (12 marca, godz. 17:30)

Od dzisiaj, tj. 1 marca płatności w ramach usługi „Zapłać za 30 dni” od Klarny są dostępne dla kibiców Legii na stronie: bilety.legia.com. Oznacza to, że fani mogą zapłacić za bilety w ciągu 30 dni bez dodatkowych kosztów.

Legia Warszawa notuje najwyższą frekwencję z polskich klubów. Powrót do europejskich pucharów i zwycięstwo w Fortuna Pucharze Polski to najważniejsze zadania klubu do końca sezonu, w którym kibice powinni się emocjonować jeszcze wieloma dobrymi widowiskami. Przy Łazienkowskiej zagrają jeszcze m.in. Lech Poznań i Raków Częstochowa.

„Dzięki wsparciu największej publiczności na polskich stadionach możemy pochwalić się jednym z najlepszych bilansów w meczach domowych ze wszystkich klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy. W trwającym sezonie odnotowaliśmy siedem zwycięstw i cztery remisy w obecności około 200 tys. kibiców, tworzących świetną atmosferę, z której Legia jest znana nie tylko w Polsce. Od najbliższego meczu z Cracovią oferowana przez Klarnę elastyczna metoda płatności zostanie wprowadzona na naszą stronę z biletami. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnimy naszej społeczności pełen komfort w procesie zakupu i będziemy mogli spotkać się na trybunach w jeszcze większym gronie” - mówi Marcin Herra, wiceprezes zarządzający Legii Warszawa.

Partnerstwo z Klarną

Legia Warszawa dołączyła do partnerów Klarny pod koniec listopada 2022 r. Klub udostępnił wtedy kibicom możliwość odroczenia płatności za zakupy w sklepie Legia FanStore. Teraz, przy okazji wznowienia rozgrywek ligowych, usługa „Zapłać za 30 dni” od Klarny została rozszerzona także o stronę z biletami, dzięki czemu fani „Wojskowych” mogą od teraz zapłacić za bilety bez dodatkowych kosztów.

“Kibice Legii Warszawa mieli okazję w trakcie ostatnich miesięcy przekonać się, że korzystanie z usług Klarny jest łatwe, przyjemne i bezpieczne. Od teraz będziemy umożliwiać im już nie tylko odroczenie płatności za zakup produktów w sklepie Legia FanStore, ale także biletów na ligowe zmagania. Wspólnie z klubem, chcemy sprawić, by doświadczenia z oglądania meczu na żywo, stały się bardziej dostępne dla większej grupy osób” - komentuje Łukasz Dwulit, country manager Klarny w Polsce.

Oprócz wprowadzenia elastycznych metod płatności za bilety w sklepie internetowym Legii Warszawa (http://bilety.legia.com), Klarna będzie także partnerem dni meczowych klubu. W ramach współpracy marka będzie eksponowana m. in. na bandach LED na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3.