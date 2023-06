BLIK liderem płatności online, tuż za nim pay-by-link

Dziewięciu na dziesięciu Polaków kupuje online. Wysokie zainteresowanie taką formą zakupów utrzymuje się od kilku lat.

Dziewięciu na dziesięciu Polaków kupuje online. Wysokie zainteresowanie taką formą zakupów utrzymuje się od kilku lat - wynika z najnowszego badania “Finanse w czasach inflacji” zrealizowanego przez Autopay.

Rosną również z każdym rokiem oczekiwania konsumentów. Już dwóch na trzech kupujących gotowych jest zrezygnować z transakcji, jeśli nie znajdzie dogodnej formy płatności. Widać wyraźną zmianę w stosunku do poprzednich lat i wzrost wskazań o niemal 10 punktów procentowych rok do roku. Szczególnie dotyczy to najmłodszych badanych.

- Obserwujemy, jak użytkownicy we wszystkich grupach wiekowych coraz sprawniej poruszają się po cyfrowym świecie, eksperymentują, porównują, wyrabiają nawyki zakupowe, w szczególności w obszarze płatności – zauważa Wojciech Murawski, członek zarządu i dyrektor komercjalizacji w Blue Media (wkrótce Autopay). - Polscy e-konsumenci są świadomi i wymagający - od sklepów chcą rozwiązań maksymalnie wygodnych i upraszczających ich doświadczenie zakupowe - dodaje.

BLIK umacnia pozycję na rynku płatności

Klienci po raz kolejny deklarują, że najczęściej opłacają swoje zakupy internetowe BLIKIEM. Szybkie przelewy elektroniczne (pay-by-link) są używane nieco rzadziej, ale z przewagą nad pozostałymi formami płatności. Trzecią najczęściej stosowaną formą płatności jest karta, która od kilku lat notuje delikatne spadki zainteresowania wśród internautów.

Z badania Autopay wynika, że BLIK jest nie tylko najczęściej wybieraną formą płatności (51 proc.), ale również ulubioną dla młodszych konsumentów. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej sięgają po niego znacznie częściej (71 proc.) niż z najstarszej (29 proc.).

Potwierdzają to oficjalne dane BLIKA, z którego aktywnie korzysta z niego 13,5 mln użytkowników. 60 proc. zrealizowanych przy jego użyciu płatności w 2022 r. dotyczy e-commerce. Centrum Analiz PKO BP potwierdza, że w grupie 18-24 lat 90 proc. transakcji dokonywanych jest BLIKIEM. Poza tą formą płatności młodzi konsumenci chętnie wybierają również portfele elektroniczne - wynika z badania Autopay.

- Polacy są świadomymi i wymagającymi konsumentami, którzy oczekują rozwiązań „tu i teraz”, a także zdecydowanego uproszczenia całego procesu zakupowego. W BLIKU na pierwszym miejscu stawiamy doświadczenia płatnicze użytkowników, które gwarantują im szybkie, wygodne i bezpieczne płatności. Są to zdecydowane atuty tej metody, które przyczyniły się zarówno do objęcia pozycji lidera w branży, jak i zdobycia zaufania milionów osób. System odpowiada na ich potrzeby i gwarantuje szybkie rozliczanie się w sklepach stacjonarnych i internecie. Dziś zdecydowana większość transakcji e-commerce odbywa się BLIKIEM – wyjaśnia Magdalena Kubisa, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w Polskim Standardzie Płatności, operatora BLIKA. - To istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić klientom najlepsze doświadczenia. Jest to jeden z wielu powodów, dla którego tak wielu z nich zdecydowało się na wdrożenie naszej usługi w swoich serwisach – zaznacza.

Większą popularność przelewów elektronicznych nad BLIKIEM widać dopiero wśród użytkowników powyżej 55. roku życia. Mężczyźni częściej niż kobiety za zakupy płacą przy użyciu szybkich płatności elektronicznych, a różnica jest jeszcze większa w przypadku kart płatniczych. Ta ostatnia jest wyraźnie bardziej popularna wśród mieszkańców największych miast.

Wśród najstarszych badanych największą popularnością cieszą się szybkie płatności elektroniczne, ale popularne są też samodzielne przelewy na konto sklepu. Mieszkańcy wsi, bardziej niż miast preferują płatności BLIK, również chętnie korzystają wciąż z płatności za pobraniem.

Klienci oczekują usuwania barier w płatnościach

O wyborze ulubionej formy płatności za zakupy internetowe decydują przede wszystkim wygoda, szybkość oraz łatwość. Wygoda jest na pierwszym miejscu od lat - wskazuje na nią dwóch na trzech respondentów. Jest nieco ważniejsza dla kobiet niż mężczyzn, a także dla osób najstarszych oraz mieszkańców największych miast.

- Dziś istotnym elementem budowania doświadczenia zakupowego jest zniesienie wszelkich barier na drodze do realizacji zamiarów konsumentów. Oni już dokonali wyboru. Naszym zadaniem, jako twórców rozwiązań płatniczych, jest zapewnienie im możliwości natychmiastowej realizacji podjętej decyzji w sposób wygodny, intuicyjny, automatyczny - mówi Andrzej Antoń, współzałożyciel i CEO Blue Media (wkrótce Autopay).

Przy wyborze metod płatności znaczenie ma jak najmniej formalności. Podkreśla to co ósmy badany. Co szósty z kolei twierdzi, że potrafi się wycofać z transakcji, kiedy okazuje się, że od płatności pobierana jest prowizja. Podobny odsetek osób czuje się poirytowany, kiedy realizacja płatności opóźnia się. Jeden na trzech zakupowiczów nie zastanawia się nad kwestią płatności, oczekując wyłącznie szybkiej realizacji zamówienia.