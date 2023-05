BLIK: ponad 370 mln transakcji o wartości ponad 50 mld zł w kwartał

Oznacza to, że liczba transakcji wykonanych od początku jego funkcjonowania, przekroczyła już 3 mld. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. z BLIKA aktywnie korzystało ponad 13,5 mln osób. W analizowanym okresie można było zaobserwować dynamiczny wzrost liczby płatności w terminalach POS oraz przelewów na telefon BLIK – odpowiednio o 94 proc. i 88 proc. rok do roku.

Coraz bliżej 400 mln transakcji w jeden kwartał

Wyniki osiągnięte przez BLIKA w pierwszym kwartale 2023 roku podkreślają jego silną pozycję w sektorze płatności w Polsce, co przejawia się w stale rosnącej popularności i zaufaniu użytkowników. W analizowanym okresie klienci aplikacji mobilnych banków wykonali za jego pomocą o połowę więcej transakcji niż rok wcześniej – zarówno pod względem ich liczby, jak i wartości. W pierwszym kwartale roku płacili oni BLIKIEM średnio 4,2 mln razy dziennie – to o 55 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 r. W najlepszym dniu odnotowano blisko 6 mln transakcji, a średnia kwota rozliczeń BLIKIEM wyniosła 134 zł.

– Początek roku był dla nas niezwykle dynamiczny. W tym czasie rozszerzyliśmy współpracę z jednostkami administracji publicznej, co zaowocowało wdrożeniem BLIKA w e-Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie kontynuowaliśmy rozwijanie naszych usług w bankach, co jest widoczne na przykładzie Banku Millennium, który udostępnił swoim klientom wygodną opcję prośby o przelew BLIK – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Za sprawą intensywnego rozwoju, który przejawia się w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, znacząco zwiększyliśmy swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce do 29 proc. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w decyzji Narodowego Banku Polskiego, który zaklasyfikował BLIKA do kategorii „istotnych systemów płatności detalicznych – podkreśla.

Polacy chętnie płacą BLIKIEM w e-commerce

W pierwszym kwartale 2023 r. najwięcej transakcji BLIKIEM odbywało się w e-commerce. Obecnie co druga transakcja BLIKIEM realizowana jest właśnie online. Między styczniem a marcem br. użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci blisko 207 mln razy – to o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 26,9 mld zł wobec 18,8 mld rok wcześniej. Średnia suma pojedynczego zakupu online w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 130 zł.

– Statystyki są jednoznaczne – BLIK to obecnie najpopularniejszy sposób płatności w e-commerce, który na dobre już zdeklasował karty płatnicze. Udział transakcji realizowanych za jego pomocą w tym kanale wynosi aktualnie nawet do ok. 70 proc. Użytkownicy wybierają BLIKA, bo jest on wygodny, szybki, ale przede wszystkim dostępny z dowolnego miejsca i o preferowanej przez nich porze, co zapewnia im wyjątkowe doświadczenia zakupowe – ocenia Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o decyzje konsumentów, to pierwszy kwartał nie przyniósł zasadniczych zmian w stosunku do zeszłego roku. Polacy wciąż najchętniej płacą nim na platformach typu marketplace, gdzie między styczniem a marcem średni koszyk zakupowy wyniósł 117,5 zł. Jednocześnie w ostatnich trzech miesiącach pod względem liczby transakcji rosły także zakłady bukmacherskie oraz rozliczenia za rachunki: odpowiednio o 50 i 43 proc. rok do roku - dodaje.

Dynamiczny wzrost liczby przelewów na telefon

Od kilku kwartałów zauważalnie rośnie również liczba przelewów na telefon BLIK. Między styczniem a marcem br. użytkownicy wykonali aż 82,9 mln takich transakcji, czyli o 88 proc. więcej niż rok wcześniej. Płatności P2P stanowią obecnie ponad jedną piątą wszystkich operacji BLIKIEM. Ich wartość w pierwszym kwartale wyniosła 10,8 mld zł – to wzrost o 112 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia kwota przelewu na telefon BLIK to 137 zł. W analogicznym okresie 2022 r. było to 124 zł.

Dwa razy więcej transakcji BLIKIEM w POS

Między styczniem a marcem br. ogromną popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W tym okresie Polacy zapłacili w ten sposób 71,2 mln razy – przy czym 35 proc. tych operacji stanowiły płatności zbliżeniowe BLIK. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku osoby korzystające z tej usługi – sięgnęły po nią niemal 25 mln razy. To wzrost prawie o 290 proc. rok do roku. Od momentu udostępnienia płatności zbliżeniowych BLIK aktywowało je blisko 2 mln użytkowników, którzy zapłacili w ten sposób w 128 krajach na całym świecie.

Systematyczny wzrost liczby transakcji notowany jest także w ATM. Na koniec marca 2023 r. klienci banków zrealizowali w bankomatach 13,2 mln operacji BLIKIEM. Liczba wpłat i wypłat wzrosła rok do roku o 30 proc. Ich wartość osiągnęła niemal 8,6 mld zł – czyli o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia kwota transakcji w bankomacie w pierwszym kwartale wyniosła 654 zł.

Coraz więcej aktywnych użytkowników BLIKA

W ciągu 8 lat obecności w Polsce przyciągnął do siebie znaczną liczbę lojalnych użytkowników, którzy regularnie rozliczają się za jego pomocą. Na koniec marca br. w systemie zarejestrowanych było już 26,7 mln aplikacji mobilnych, a około 13,5 mln jego użytkowników aktywnie z niego korzystało. To wzrost odpowiednio o 18 i 28 proc. w stosunku do wyniku uzyskanego rok wcześniej.

– Nasze starania w popularyzowaniu BLIKA znacząco wpływają na jego rozpoznawalność i przyciągają użytkowników z różnych grup wiekowych. Aktywnie prowadzimy kampanie reklamowe, promocje i promujemy płatności BLIK na paywall'ach agentów rozliczeniowych. To dążenie wspiera również coroczna loteria BLIKOMANIA, która nie tylko zachęca użytkowników do poznania BLIKA i jego zalet, ale także buduje nawyk systematycznego korzystania – wyjaśnia Monika Król.

Ekspansja międzynarodowa

Dalszy rozwój BLIKA związany jest nie tylko z wprowadzaniem nowych usług, ale także ze wzmacnianiem jego obecności poza granicami kraju, w którym ma już ugruntowaną pozycję. W marcu br. spółka ogłosiła start działalności w Rumunii, drugim największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Po uzyskaniu prawnej zgody na działalność od Banku Narodowego Rumunii (BNR) – operator systemu planuje skupić się w tym kraju na płatnościach w e-commerce.

– Strategiczny rozwój BLIKA jest nierozerwalnie związany z jego ekspansją poza Polskę. W ostatnich kwartałach podjęliśmy już kilka istotnych działań w tym kierunku. Nie mam wątpliwości, że oferowane przez nas rozwiązanie ma ogromy potencjał, żeby rozwijać się na europejskim rynku i docierać do szerszego grona odbiorców. Niedawna zgoda Narodowego Banku Słowacji, umożliwiająca finalizację transakcji zakupu słowackiej firmy VIAMO, tylko nas do tego przybliża. Dziś intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem, które obejmie całą strefę euro, a słowacka platforma płatnicza będzie istotną częścią tego projektu – komentuje Dariusz Mazurkiewicz.