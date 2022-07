BLIK ze zgodą UOKiK na płatności odroczone

– Zgoda UOKiK to kolejny ważny krok w strategicznym rozwoju BLIKA. Bazując na naszym unikalnym modelu biznesowym i zdobytym dotychczas know-how, mamy ambicję stworzyć nowy standard dla płatności odroczonych. Jednocześnie stawiamy na otwartość rozwiązania dla wszystkich uczestników rynku – dotyczy to nie tylko podmiotów wnioskujących w tej sprawie do UOKiK, ale także pozostałych banków czy agentów rozliczeniowych. Zamierzamy stosować w tym zakresie takie samo podejście, jak w przypadku zarządzanego przez nas systemu płatności BLIK – usługa będzie więc możliwa dla wszystkich organizacji, które będą zainteresowane jej wdrożeniem. Już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami współpracy z bankami w tym zakresie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.

Usługa krótkoterminowego finansowania płatności za zakupy w formule "kup teraz, zapłać później" to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się trendów w handlu elektronicznym na całym świecie. Rosnące oczekiwania konsumentów w tym obszarze sprawiają, że coraz więcej detalistów internetowych oferuje je swoich klientom. Płatności odroczone BLIK będą więc odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą usługą.

– Rozwój płatności odroczonych to jeden z naszych strategicznych projektów. Konsekwentnie rozwijamy naszą wizję produktu, a dzięki uzyskanej zgodzie UOKIK istotnie zbliżyliśmy się do momentu upowszechnienia tej usługi – podkreśla Witold Litaszewski, Dyrektor Departamentu Consumer Finance w Polskim Standardzie Płatności. – Jesteśmy przekonani, że z czasem BLIK Płacę Później będzie miał coraz większy udział we wzroście PSP – dodaje.

Płatności w schemacie BNPL, pozwalające konsumentom na odroczenie ich w czasie, uzupełnią dotychczasową gamę rozwiązań oferowanych przez system płatności mobilnych BLIK. Obecnie można nim zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Płatności BLIK można także realizować w sklepach stacjonarnych – za pomocą kodu lub zbliżeniowo, jak również wpłacać i wypłacać gotówkę w bankomatach. Oprócz tego użytkownicy BLIKA mogą przelewać nim pieniądze na numer telefonu, jak również ustawiać płatności cykliczne.