Briju wdrożyła płatności Mokka

Poza odroczeniem płatności o 30 dni, klienci Briju mogą skorzystać także z wygodnych systemów ratalnych (3, 6 lub 12 miesięcy). Zakupy można zrealizować z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Mokka, udostępnionej Doradcom Klienta Briju. Współpraca z jubilerem umacnia pozycję Mokka na rynku płatności odroczonych. Mokka współpracuje już z kilkudziesięcioma partnerami w Polsce. Tylko w ubiegłym roku usługi fintechu wdrożyły takie firmy jak W.Kruk, Paris Optique, KROSS, Pawo czy Puccini.

Konsumenci w Polsce chętnie kupują biżuterię, zegarki i inne dobra luksusowe. Potwierdza to raport KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju", z którego wynika, że wartość sprzedaży luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce w 2021 roku wyniosła 493 mln zł, co oznacza wzrost o 15 procent w stosunku do roku 2020. Prognozy dotyczące rynku mówią o średniorocznej dynamice rozwoju na poziomie 4,7 proc. w ciągu następnych 5 lat. Wzrost jest spowo-dowany między innymi szybkim rozwojem polskich firm jubilerskich, dostosowywaniem produktów do aktualnych trendów oraz redukowaniem czasu wprowadzania nowych produktów na rynek.

Polska jest też jednym z liderów w zakresie korzystania z BNPL. Jak wynika z raportu E-Izby, w Polsce z płatności odroczonych korzysta co 7. internauta, ale przynajmniej raz skorzystało z tego typu płatności 22% konsumentów, 38% kupujących w sieci i 42% kupujących mobilnie. Płatności odroczone w kryzysowym 2022 roku stały się też jednym z najważniejszych czynników zakupowych, na które - według deklaracji konsumentów - zwracają oni częściej uwagę właśnie ze względu na inflację i niestabilną sytuację gospodarczą. Płatności odroczone są dla konsumentów na tyle istotne, że 7 na 10 internautów, którzy z nich skorzystali podczas e-zakupów, chciałoby mieć także możliwość wykorzystania tej metody płatności podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.