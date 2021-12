Dlaczego klienci porzucają koszyki? Głównym winowajcą jest oferta płatności

W 2021 roku jedynie 13 proc. MŚP prowadziło sprzedaż online.

Tylko 25 proc. polskich MŚP osiągnęło przynajmniej podstawowy poziom wskaźnika adopcji cyfrowej - co jest wartością poniżej średniej unijnej.

Polskie MŚP dopiero na początku drogi do online?

W związku ze zmianami wywołanymi pandemią, w ciągu ostatnich dwóch lat mocno nagłaśniano rosnące znaczenie obecności biznesu w sieci - ludzie otworzyli się na e-commerce, ograniczyli wizyty w sklepach stacjonarnych, a firmy szybko odpowiedziały na ich nowe potrzeby - wszystko w teorii. Tymczasem najnowsze dane Komisji Europejskiej pokazują wyraźnie, że polskie firmy są dopiero na linii startowej tego procesu - w 2021 roku jedynie 13 proc. MŚP prowadziło sprzedaż online.

Tempo transformacji cyfrowej stało się kluczowym miernikiem wydajności, co sprawia, że przedsiębiorstwa muszą pilnie wdrażać i przyspieszać technologie. Jednocześnie, według Digital Economy and Society Index, tylko 25 proc. polskich MŚP osiągnęło przynajmniej podstawowy poziom wskaźnika adopcji cyfrowej - co jest wartością poniżej średniej unijnej. Jeśli chodzi o sklepy online, wyniki są również zaskakujące - w tym roku tylko 13 proc. MŚP prowadziło sprzedaż online, a zaledwie 5 proc. rozpoczęło sprzedaż transgraniczną do innych krajów UE.

Zestawiając te wartości z nowymi danymi GUS, zauważalnie widać dysonans między preferencjami konsumentów a cyfrowymi ofertami firm. W 2021 roku 61,2 proc. Polaków w wieku 16-74 lat dokonało zakupów w sieci (wobec 60,9 proc. w 2020 roku). W tym samym czasie niemal co drugi przedsiębiorca korzystał z mediów społecznościowych - (45,6%, wzrost o 9,0 punktów procentowych w stosunku do dwóch lat wcześniej).

Przy tak dużej liczbie użytkowników e-commerce i mediów społecznościowych, w świecie online wciąż istnieje znaczny potencjał sprzedaży dla nowych przedsiębiorców. O czym powinny pomyśleć firmy rozpoczynając swoją przygodę z internetem i szykując strategię na 2022 rok?

Biznesowe postanowienia noworoczne