Dlaczego Polacy kochają BLIKA?

BLIK jest dostępny dla wszystkich klientów bankowości mobilnej, to 21,6 mln aktywnych aplikacji.

6 pierwszych banków udostępniło swoim klientom płatności zbliżeniowe BLIK, już blisko 430 tys. osób aktywowało tę funkcję i do końca roku zrealizowało 2,8 mln transakcji.

Najlepszy kwartał w historii BLIKA

W ostatnim kwartale 2021 r. zrealizowano aż 240 mln transakcji, to ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Najwięcej, bo aż 160,9 mln stanowiły zakupy w e-commerce. Transakcje online to 67 proc. ogółu operacji BLIKIEM. Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, udział BLIKA we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza już 70 proc. Już 5 proc. transakcji w ecommerce (7,3 mln) rozliczonych zostało przez globalnych operatorów płatności – użytkownicy BLIKA coraz chętniej płacą nim w zagranicznych sklepach internetowych.

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu BLIK. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 155 proc. Łączna liczba transakcji wyniosła aż 39,55 mln (wobec 15,5 mln rok wcześniej). Transakcje P2P to już 16,5 proc. całej aktywności użytkowników BLIKA. Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 13 banków.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych (na co wpływ miało również udostępnienie przez 6 banków płatności zbliżeniowych BLIK). Zrealizowano 29,3 mln takich transakcji – to blisko 150 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku.

Rok do roku w ostatnim kwartale 2021 liczba transakcji w bankomatach wzrosła o prawie 50 proc. i było ich 10,5 mln. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowiły 4,4 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM.

W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 2,6 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji BLIKIEM – 3,7 mln odnotowana została w Black Friday – 26 listopada 2021 roku. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w ostatnim kwartale roku wynosiła 136 zł. Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIKIEM w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku wyniosła 32,6 mld zł, to o ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

10 mln aktywnych użytkowników z dalszym potencjałem na wzrost