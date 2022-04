Donateo współpracuje z Exorigo-Upos

Umowa obejmuje stworzenie i utrzymanie aplikacji, dzięki której na terminalach płatniczych w największych sieciach w Polsce pojawi się możliwość wsparcia fundacji dobroczynnych współpracujących z Donateo.

Wdrożenie rozwiązania zaplanowane zostało od maja br.

Donateo umożliwia bezgotówkowe wsparcie organizacji dobroczynnych za pomocą wirtualnych puszek, terminali płatniczych oraz stacjonarnych wpłatomatów. Partnerami są wyłącznie zweryfikowane fundacje i organizacje charytatywne, takie jak Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, PAH czy Polska Federacja Banków Żywności. Projekt powstał w 2020 r. z inicjatywy Krzysztofa Adamskiego, CEO BetterPOS.

- Umowa z Exorigo-Upos to dla Donateo nie tylko pozyskanie kolejnego solidnego partnera technologicznego. To przede wszystkim ogromny krok milowy w kierunku promowania mikrodonacji. Drobne, codzienne wsparcie, do którego staramy się zachęcać darczyńców, to całkiem nowe podejście do zbiórek dobroczynnych. Pojawienie się Donateo na terminalach płatniczych w tysiącach kluczowych punktów w kraju pozwoli nam na dotarcie do całkiem nowego grona odbiorców. Pomaganie będzie proste i dostępne, to nasze główne cele. We współpracy z Exorigo-Upos stworzyliśmy specjalne, autorskie oprogramowanie, które to umożliwi - mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS.

Oznacza to, że każdy klient korzystający z terminali płatniczych w jednym z punktów partnerskich Donateo, będzie mógł przekazać darowiznę na cele dobroczynne przy okazji płatności za codzienne zakupy. Ekran pozwalający na dokonanie takiej wpłaty pojawi się przed sfinalizowaniem operacji, a każda przekazana kwota znajdzie odzwierciedlenie na paragonie, który otrzyma klient.

- To dla nas bardzo ważne, aby wpłacający mieli pełną przejrzystość i kontrolę nad przekazanym wsparciem. Dlatego też na ekranach pojawią się loga fundacji, które można wesprzeć. Po przekazaniu datku, na potwierdzeniu znajdzie się oddzielna pozycja podsumowująca operację. Także na koncie bankowym wpłacającego widnieć będą dane wspartej organizacji, a nie Donateo, które nie uczestniczy w samej operacji, a jedynie udostępnia narzędzie do jej wykonania. Zachęcamy do wpłacania tzw. ‘końcówki’ rachunku, zaokrąglenia kwoty czy drobnego procentu od sumy końcowej. Ideą jest wsparcie, które opiera się o płynność, a nie wysokość wpłat – dodaje Adamski.