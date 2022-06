Dotykačka wchodzi we współpracę z eService

Terminale płatnicze dostarczane i obsługiwane przez eService,

podobnie jak systemy POS Dotykačka, są szeroko wykorzystywane przez firmy działające w sektorach HoReCa, handel detaliczny czy usługi.

Decyzja o integracji i możliwości kreacji wspólnych, nowoczesnych

rozwiązań kasowo-płatniczych otwiera nowe ścieżki rozwoju

biznesowego dla obu partnerów.

- Dołączenie przez eService do grona dostawców rozwiązań

płatniczych zintegrowanych z systemem POS online Dotykačka wypełnia

nasze niepisane zobowiązanie do pozyskiwania kluczowych partnerów, z

którymi wspólnie możemy przygotowywać rozwiązania zaspokajające

realne potrzeby naszych klientów - powiedział Marcin Marciniuk,

Product & Support Manager w firmie Dotykačka. - Obecni i przyszli

użytkownicy systemu Dotykačka zyskują dzisiaj dostęp do największej

w Polsce sieci płatności bezgotówkowych, zaś użytkownicy terminali

eService mogą bez problemu podłączyć je do naszych systemów

kasowych _- dodaje Marcin Marciniuk.

- eService kładzie duży nacisk na ergonomię oferowanych rozwiązań

oraz rozwój innowacyjnych usług łączących najlepsze cechy

nowoczesnych technologii płatniczych. Dzięki temu możemy oferować

przedsiębiorcom oraz ich klientom połączenie najwyższego komfortu,

szybkości i niezawodności realizowanych transakcji. Integracja

terminali eService i systemów POS online Dotykačka jest ważnym

elementem tych działań, ponieważ przy zachowaniu najwyższych

standardów bezpieczeństwa, wymiernie skraca i ułatwia obsługę

płatności kartą, a przy tym znacznie obniża ryzyko pomyłek

kasjerskich. Co ważne, wypracowane wspólnie rozwiązanie jest już

dostępne dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z usług eService

i Dotykačka- powiedział Zdzisław Mikłaszewicz, dyrektor Biura

Strategii i Rozwoju Produktów.

Dzięki integracji, przyjmowanie płatności bezgotówkowych -

realizowanych kartami płatniczymi, smartfonami czy smartwatchami -

zostało w pełni zautomatyzowane. Eliminacja kroku pośredniego,

polegającego na ręcznym przepisywaniu kwoty płatności, zdecydowanie

usprawnia i przyspiesza obsługę klientów przy sprzedaży towarów lub

usług, ogranicza fizyczny kontakt oraz minimalizuje możliwość

wystąpienia pomyłek kasjerskich.