Fit Cake wprowadza płatności tęczówką oka. To nie koniec rewolucji płatniczych

Fit Cake, pochodząca z Białegostoku i znana jako jedyna "niecukiernia" w Polsce, oferująca ciasta i torty bez cukru, glutenu, laktozy oraz szereg propozycji wegańskich już nie raz zaskoczyła swoich klientów innowacyjnymi rozwiązaniami, jednak ta innowacyjna forma płatności oznacza prawdziwą rewolucję na rynku.

Jak to działa? Żeby skorzystać z płatności spojrzeniem od PayEye wystarczy pobrać dedykowaną, darmową aplikację, założyć konto, zrobić selfie i podpiąć swoją kartę płatniczą.

Płatności tęczówką oka

Wprowadzenie biometrycznej płatności tęczówką oka to kolejny krok w rozwoju Fit Cake jako innowacyjnej marki. Ta forma płatności umożliwi klientom wygodne i bezpieczne dokonywanie transakcji.

Płacenie z wykorzystaniem fuzji biometrii to innowacyjne rozwiązanie, które niesie ze sobą wiele korzyści dla klientów. Bezpieczeństwo, wygoda, brak fizycznego kontaktu, skuteczność i szerokie zastosowanie sprawiają, że biometryczna płatność PayEye zyskuje coraz większą popularność jako przyszłościowa forma płatności.

Rewolucyjne terminale płatnicze

Mimo ogromnego sukcesu i wielu przewag nad innymi metodami płatności PayEye nie zwalnia tempa ani na chwilę. Do końca roku planuje wprowadzić na rynek terminale eyePOS 3. Będą to pierwsze na świecie, multifunkcyjne terminale płatnicze, obsługujące wszystkie rodzaje płatności: kartami płatniczymi, zbliżeniowe i biometryczne. Kolejną nowością będzie PayEye Zone. To specjalna strefa, w której użytkownicy i merchanci będą mogli się ze sobą komunikować wykorzystując ekosystem PayEye. Wszystko w ramach jednej aplikacji. Równocześnie spółka otworzyła biuro w Dubaju i zarejestrowała spółkę w USA, gdzie rozwiązanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.