Klarna udostępni płatności sklepom działającym na platformie IdoSell

Klarna, globalny bank detaliczny, dostawca usług płatniczych i doświadczeń zakupowych oraz IdoSell, platforma SaaS do otwierania i rozwijania e-sklepów, będą współpracować.

Ponad 6,5 tys. sklepów internetowych korzystających z IdoSell będzie mogła udostępnić swoim klientom kolejną formę płatności na etapie checkoutu, w tym płatności odroczone.

7 na 10 konsumentów (69%) twierdzi, że miałoby większe zaufanie do sprzedawców, gdyby ci oferowali opcję “Kup teraz, zapłać później”, a 62% deklaruje, że dzięki dostępowi do takiej opcji płatności szybciej powtórzyłoby zakupy u danego sprzedawcy.

IdoSell to dziś jedno z najpopularniejszych rozwiązań e-commerce w Polsce – korzysta z niego ponad 6,5 tys. sklepów internetowych - wartość wygenerowanej przez nie sprzedaży wyniosła w tym roku 14 mld zł (GMV), najwięcej spośród wszystkich tego typu platform działających w kraju.

Dzięki partnerstwu z Klarną sprzedawcy, którzy korzystają z systemów IdoSell, będą mogli udostępnić swoim klientom kolejną formę płatności na etapie checkoutu, w tym popularne rozwiązanie Klarny „Zapłać za 30 dni”. Wszystko po to, żeby zapewnić konsumentom możliwość dokonywania zakupów i płatności za nie w sposób, który daje większą elastyczność, wygodę i wybór, bez odsetek i dodatkowych opłat. Z kolei e-sklepy, dzięki wdrożeniu usług Klarny, otrzymują płatność z góry w całości i brak ryzyka finansowego.

- Klarna to nie tylko płatności. To również jeden z systemów, które kształtują ekosystem e-commerce. Płatności odroczone zdobyły serca konsumentów, którzy mogą w prosty i wygodny sposób kupić szybciej i więcej, płacąc tylko za to, czego będą używali - komentuje Paweł Fornalski, CEO IAI/IdoSell.

W związku z odchodzeniem konsumentów od tradycyjnych kredytów w stronę elastycznych form płatności lepiej odpowiadających ich stylowi życia, przewiduje się, że globalnie rynek rozwiązań BNPL (“Kup teraz, zapłać później”) wzrośnie do 2025 roku 10-15 krotnie, aby osiągnąć wartość ponad 1 biliona dolarów w rocznej sprzedaży brutto produktów i usług (źródło: CBInsights). Wg badania zleconego przez Klarnę w Polsce istnieje ogromne zapotrzebowanie na wprowadzenie możliwości zapłaty po odebraniu przesyłki i sprawdzeniu towarów. Ponadto 7 na 10 konsumentów (69%) twierdzi, że miałoby większe zaufanie do sprzedawców, gdyby ci oferowali opcję “Kup teraz, zapłać później”, a 62% deklaruje, że dzięki dostępowi do takiej opcji płatności szybciej powtórzyłoby zakupy u danego sprzedawcy.