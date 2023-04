Live Nation i PayPal rozpoczynają wieloletnie partnerstwo strategiczne

Dzięki nawiązaniu współpracy, fani będą mogli opłacić swoje zamówienia na platformie Ticketmaster za pomocą PayPal. Dodatkowo, PayPal Braintree stanie się głównym globalnym procesorem płatności na tej platformie, co przyśpieszy realizację transakcji i przybliży fanom dodatkowe możliwości związane z danym wydarzeniem, takich jak rezerwacja miejsc parkingowych lub zakup produktów fanowskich typu koszulki, kubki czy inne.

Dzięki rozwiązaniom płatniczym PayPal, które towarzyszą klientom od początku do końca zakupów na platformie Ticketmaster, fani mogą mieć pewność, że kupują bilety za pomocą prostej i zaufanej metody płatności. W pakiecie otrzymują również wsparcie w ramach Programu Ochrony Kupujących1 oraz zaawansowaną technologię wykrywania oszustw, która zapewnia bezpieczeństwo ich płatności. Uczestniczy wydarzeń otrzymają również możliwość skorzystania z opcji jednorazowego logowania, w ramach której mogą zapisać swoje dane na potrzeby przyszłych zakupów. Efekty nowego partnerstwa będą dostępne w 21 krajach. W Polsce fani będą mogli skorzystać przede wszystkim z PayPal Checkout, które umożliwia płacenie w bezpieczny i zaufany sposób za pomocą dowolnej metody płatności, m.in. kartą kredytową, kartą debetową, środkami dostępnymi na koncie PayPal czy przelewem bankowym.

– Naszym celem jest wsparcie artystów i organizatorów imprez w nawiązywaniu kontaktu z fanami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. PayPal pomaga nam przenieść to założenie na wyższy poziom dzięki prawdziwie globalnemu rozwiązaniu płatniczemu – mówi Mark Yovich, Prezes Ticketmaster.

– Skala i możliwości PayPal w zakresie oferowania różnorodnych opcji płatności na światowych rynkach wynikają z kilkudziesięcioletniego doświadczenia firmy. W efekcie cieszymy się wyraźnym uznaniem wśród konsumentów jako zaufana metoda płatności2 – mówi Peggy Alford, Wiceprezes ds. sprzedaży globalnej PayPal. – Nasze dane pokazują, że konsumenci są prawie trzy razy bardziej skłonni do sfinalizowania zakupu biletu na koncert lub inne wydarzenie na żywo, gdy widzą, że mogą zapłacić z PayPal. To pokazuje wartość, jaką wnosimy do tej współpracy jako marka. Dzięki poszerzeniu partnerstwa PayPal i Ticketmaster, fani będą mieli możliwość kupowania biletów w ciągu zaledwie kilku sekund, przy jednoczesnej możliwości korzystania z elastycznych opcji płatności, które znają i którym ufają.

W ramach partnerstwa zaplanowano również rozbudowę globalnego planu marketingowego, dzięki któremu fani będą mogli uzyskać dostęp do większej liczby atrakcji czy ofert, a co za tym idzie – bardziej angażować się w wydarzenia oraz społeczność wokół danego artysty, manifestując swoją lojalność wobec niego.