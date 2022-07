Małe sklepy spożywcze, księgarnie, kioski - nadal bez terminali płatniczych

Najwięcej transakcji odnotowano w województwach: mazowieckim (17,5% wszystkich transakcji), śląskim i wielkopolskim oraz w branżach: spożywczej (43% wszystkich transakcji), gastronomii i sklepach specjalistycznych/wielobranżowych. Łączna kwota transakcji wyniosła blisko 60 mld złotych.

W II kwartale 2022 r. średni obrót na terminal wynosił 6,5 tys. zł, co oznacza 23% wzrost względem analogicznego okresu 2021 r. Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia Program Fundacji – 85% poleca Program innym właścicielom firm.

Najwięcej terminali zainstalowano wśród małych i średnich firm

- Chcemy nadal wyposażać przedsiębiorców w niezbędne narzędzia do obsługi płatności bezgotówkowych, ale również wyrównywać szanse oraz niwelować występujące w Polsce białe plamy w dostępie do rozwiązań finansowych i cyfrowych. Zależy nam na tym, aby dotrzeć z Programem zwłaszcza do osób i przedsiębiorców, którzy nie mieli jeszcze możliwości, aby poznać korzyści wynikające z obrotu bezgotówkowego. Dlatego też, jako Fundacja, prowadzimy szereg działań edukacyjnych, które mają pomóc w zwiększeniu świadomości na temat tego, jak ważny i korzystny jest dla konsumentów wybór sposobu dokonywania płatności. Nasze dane pokazują, że udaje nam się z powodzeniem realizować powierzoną nam misję – mówi Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Zgodnie z wynikami Fundacji, od początku Programu najwięcej terminali zainstalowano wśród małych i średnich firm. Analizując dane z podziałem na województwa i miejscowości, najwięcej terminali wdrożono na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w miejscowościach i miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei najniższy procent zainstalowanych terminali występuje na Podlasiu, w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim

i są to również regiony, gdzie liczba transakcji bezgotówkowych jest najniższa.

Z badań Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce przeprowadzonych na zlecenie Fundacji przez Polasik Research wynika, że pomimo dużego wzrostu udziału płatności bezgotówkowych wśród przedsiębiorców, w niektórych obszarach nadal istnieje duży potencjał rozwoju tego typu płatności. Zaliczyć do nich można przede wszystkim małe sklepy spożywcze, sklepy wyspecjalizowane, księgarnie, sklepy papiernicze, kioski, usługi medyczne, sklepy AGD/RTV/Meble/materiały budowlane, warsztaty i salony samochodowe oraz wszelkiego rodzaju usługi (np. fryzjer, kosmetyczka, naprawy).