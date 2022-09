PayPo wchodzi do Rumunii. Modivo partnerem

Według danych Ecommerce Europe i EuroCommerce, rumuński rynek e-commerce urósł w roku 2021 o 11 proc. względem roku poprzedniego osiągając wartość 6,2 mld euro. Aktualne prognozy mówią o dalszym wzroście, o 13 proc. do poziomu 7 mld w tym roku. To prawie połowa wyceny całości łączonych rynków Mołdawii, Ukrainy, Bułgarii i krajów z zachodnich Bałkanów. Tymczasem w Rumunii usługi BNPL w modelu kup teraz, zapłać za 30 dni to nowość, więc debiut PayPo wiąże się z wprowadzeniem do zakupów internetowych zupełnie nowej jakości.

– Branża e-commerce w Rumunii ma bardzo duży potencjał, który zamierzamy wykorzystać. Tamtejszy rynek jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a przy tym bardzo podobny do naszego, choćby pod względem zachowań i przyzwyczajeń konsumentów. Liczymy, że ze względu na wartości dodane, które otrzymują klienci korzystający z PayPo, jak możliwość odebrania i sprawdzenia zamówienia przed zapłatą, nasze usługi zyskają tam na popularności – mówi Radosław Nawrocki, CEO w PayPo. – Jest nam niezmiernie miło, że jednym z naszych pierwszych partnerów na rynku rumuńskim jest marka Modivo, z którą działamy już od ponad roku w Polsce. Modivo to marka otwarta na innowacje, która widzi bardzo duży potencjał w rozwiązaniach BNPL, również na tamtejszym rynku, co bardzo nas cieszy. Rumunia to pierwszy kraj, od którego rozpoczynamy naszą ekspansję międzynarodową. Niebawem pojawimy się na kolejnych europejskich rynkach, realizując naszą strategię, której celem jest wzmocnienie pozycji jako lidera w regionie CEE, gdzie planujemy zainwestować 50 mln EUR w ciągu najbliższych kilku lat – dodaje.

Płatności odroczone napędem dla rozwoju e-commerce

Za realizację działań biznesowych firmy odpowiada nowo utworzona spółka rumuńska - PayPo Plati Amanate IFN S.A. Fintech uruchomił też rumuńską stronę internetową pod adresem www.paypo.ro i zapowiada stałe powiększanie grona partnerów na tamtejszym rynku.

Płatności PayPo są już dostępne dla klientów sklepu internetowego MODIVO.ro, należącego do Grupy CCC. MODIVO to multibrandowa platforma, oferująca odzież, obuwie i akcesoria od setek marek z sektorów casual, premium i streetwear.

– Dążymy do tego, by zakupy były maksymalnie proste i przyjemne. Dzięki synergii Grupy CCC, której jesteśmy częścią, konsekwentnie rozwijamy omnichannelowy model sprzedaży i udostępniamy użytkownikom nowe udogodnienia, również w obszarze płatności. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z PayPo, nasi rumuńscy klienci bardzo szybko przekonają się do korzyści, jakie płyną z wykorzystania BNPL podczas zakupów online. Choć płatności odroczone są wciąż w Rumunii nowością, to wierzymy, że współpraca z PayPo wzmocni naszą pozycję, a BNPL stanie się jedną z ich ulubionych metod płatności – mówi Agnieszka Urbańska, Head of Payments w MODIVO SA.