Płatności odroczone jednym z najgorętszych tematów w e-commerce

- Płatności odroczone prężnie rozrastają się w e-commerce i są coraz bardziej dostępne, jednak mimo to nadal część konsumentów wciąż nie wie, na czym one polegają. Dlatego tak ważna jest edukacja klientów w tym zakresie i to, aby również e-sklepy prowadziły działania mające na celu zwiększanie świadomości konsumentów. - mówi Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce.

- Podobnie było z BLIKIEM, który jeszcze kilka lat temu nie był tak rozpoznawalny i popularny, a jak pokazuje nasz raport, obecnie ta forma płatności jest dostępna we wszystkich największych e-sklepach, które analizowaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że tak samo będzie w przypadku BNPL. Widać to nie tylko w wynikach światowych, ale też ogólnopolskich, które pokazują zwiększające się z każdym rokiem wykorzystanie i dostępność BNPL - dodaje Adam Miziołek.

Najpopularniejsze płatności odroczone

Na podstawie badania Koszyk Roku 2022 widzimy, że e-sklepy najczęściej korzystają z płatności: PayPo - 88 proc., Twisto - 56 proc. i Przelewy24Now - 11 proc.. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kup Teraz - Zapłać Później - 4 proc., Smartney Pay - 3 proc. i Klarna - 1 proc..

Warto również zaznaczyć, że coraz częściej w e-sklepach jest dostępny nie jeden, a dwóch lub więcej operatorów płatności odroczonych. Jak pokazuje raport, już 32 proc. audytowanych e-commerce’ów zdecydowało się na takie rozwiązanie.

Płatności odroczone a potrzeby klientów

Podczas zakupów online klienci chcą mieć możliwość skorzystania z intuicyjnych form płatności, które odpowiadają na ich potrzeby. Nie dziwi więc fakt, że BNPL są jednym z najgorętszych tematów w e-commerce. Są idealnym narzędziem dla klientów kredytowych, a także są pomocne w okresie niepewności ekonomicznej. Pomagają elastycznie zarządzać budżetem, np. poprzez wydłużenie okresu spłaty, albo rozłożenie płatności na raty. Dodatkowo eliminują istotną dla wielu klientów przeszkodę zakupów online, jaką jest chęć dotknięcia lub przymierzenia towaru przed zakupem. Korzystając BNPL, klient nie blokuje swoich środków, może sprawdzić produkt w domu i zapłacić dopiero za ten, który postanowi zatrzymać.

- BNPL to również lekarstwo na klientów, którzy mają ograniczone zaufanie do e-commerce. Dzięki temu, że to dostawca płatności opłaca zakupy, potencjalne ryzyko spada na niego, a nie na klienta - wyjaśnia Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce. - Płatności odroczone rozwiązują wiele trudności, z którymi muszą sobie na co dzień radzić merchanci. Jednak sama ich dostępność w sklepie nie wystarczy. Jak pokazał raport Koszyk Roku, kluczowe jest również odpowiednie informowanie o możliwości skorzystania z płatności odroczonych i o tym, jak one działają. A tylko połowa sklepów oferujących BNPL dostarcza klientowi więcej informacji na ten temat - dodaje.

Płatności odroczone - jak widzą je merchanci

W tegorocznym raporcie Koszyk Roku 2022 zostało również sprawdzone, jakie podejście mają e-sklepy do płatności odroczonych. Okazuje się, że połowa ankietowanych sklepów posiada wśród metod finalizacji zakupów płatności BNPL. Co ciekawe, co siódma odpowiedź wskazywała, że ankietowany nie wie, czy jego e-commerce oferuje jakąkolwiek płatność kup teraz, zapłać później.

Jeśli chodzi o znajomość konkretnego operatora tej metody płatności najczęściej wskazywano Twisto oraz PayPo - z minimalną przewagą tego drugiego. Następne pod względem rozpoznawalności jest Allegro Pay, które kojarzy więcej niż połowa ankietowanych oraz Klarna i P24Now.

W ankiecie zapytano merchantów o powody wdrożenia BNPL. Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się: wygoda klientów, chęć przyciągnięcia nowych grup konsumentów do e-sklepów i zwiększenie liczby transakcji. Innym wskazywanym powodem było to, że opcja płatności odroczonych była już dostępna we wdrożonej w sklepie bramce płatniczej. Merchanci zapytani o potencjalne korzyści z wdrożenia BNPL wskazywali na rozszerzenie dostępnych form finalizacji zakupów, wzrost sprzedaży czy dotarcie do nowych grup klientów.