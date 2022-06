Płatności odroczone już możliwe w sklepach Empik

Zalety robienia zakupów w sklepach internetowych, takie jak wygoda, szybkość i bezpieczeństwo transakcji, stały się ważną częścią doświadczenia zakupowego. Teraz sprzedawcy muszą sprostać tym oczekiwaniom także w kanale offline.

Według badań Inquiry na zlecenie Cushman & Wakefield, ponad 30 proc. konsumentów zamierza dokonywać większości lub wszystkich zakupów w sklepach stacjonarnych, a 44 proc. planuje korzystać zarówno z zakupów online, jak i offline.

Omnichannel, od lat wymieniany wśród najważniejszych trendów w sprzedaży, staje się zatem jeszcze ważniejszy dla sprzedawców, którzy w centrum swojego biznesu stawiają oczekiwania klientów. Większość zachowań i przyzwyczajeń związanych z doświadczeniem zakupów online przenosi się na sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Jednym z nich są płatności odroczone. Usługa “Buy now, pay later” - coraz częściej wybierana w sklepach internetowych - w sposób naturalny upowszechnia się również w kanale offline.

- Rozwijanie płatności odroczonych w sklepach stacjonarnych to jeden z naszych celów strategicznych na najbliższy czas. Nie jest to przypadkowy krok, ale odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Aż 80 proc. klientów PayPo wskazało chęć skorzystania z płatności odroczonej w sklepie stacjonarnym, gdyby była taka możliwość – mówi Tomasz Hadzik, Executive Vice President, Board Member w PayPo. – Empik stawia klienta i jego potrzeby w centrum swoich działań, nie boi się innowacji i odważnych decyzji biznesowych, dlatego cieszymy się, że sukces płatności odroczonych PayPo w kanale online przełożył się na rozwijanie tego rozwiązania także offline.

Empik rozszerza współpracę z PayPo o kanał offline

Uruchomienie płatności odroczonych w sklepach stacjonarnych to kolejny, po udostępnieniu usługi w sklepie internetowym, etap współpracy między PayPo i Empikiem. Na razie ta forma płatności dostępna jest dla użytkowników aplikacji mobilnej Empik, z aktywnym pakietem Premium lub Premium Free. Z usługi można skorzystać w 60 sklepach sieci, w których dostępna jest funkcjonalność Pay&Go. Wystarczy w aplikacji wybrać opcję “Skanuj i płać”, dodać produkty do koszyka i sfinalizować zakup. Transakcja jest w pełni bezpieczna, a przede wszystkim szybka i wygodna - klient realizuje zakup w pełni samodzielnie, bez konieczności podchodzenia do kasy, może zabrać produkty do domu, a zapłacić za nie za 30 dni, bez żadnych dodatkowych kosztów.