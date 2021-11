Płatności odroczone mogą oznaczać kłopoty, konsumenci potrzebują ochrony

Płatności odroczone (Buy Now, Pay Later) to relatywnie nowy i szybko zdobywający popularność sposób płacenia. Dokonując płatności dostajemy towar od ręki, nie blokując własnych środków.

Jednym z istotnych elementów systemu BNPL jest jego prostota i wynikające z niej pozytywne doświadczenie konsumenta (UX). Konsumenci nie biora pod uwagę przyszłych kosztów, ponieważ istotne jest to, co tu i teraz.

Z badań wynika, że 43 proc. użytkowników BNPL spóźnia się ze spłatą należności co w efekcie powoduje naliczanie odsetek. 39 proc. osób korzystających z BNPL nie miało takiej świadomości, kolejne 40 proc. uważa, że nie jest to pożyczka.

BNPL jest jednym z najsilniejszych trendów ostatniej dekady

Płatności odroczone (Buy Now, Pay Later) to relatywnie nowy i szybko zdobywający popularność sposób płacenia. Dokonując płatności dostajemy towar od ręki, nie blokując własnych środków.

W zależności od operatora usługi możemy odroczyć płatność nawet o 54 dni (choć zwykle to 30 dni). Jeśli termin ten zostanie przekroczony, naliczane są odsetki (zwykle ok. 7 proc. w skali roku).

Popularność tego rozwiązania szybko rośnie. Wyniki badań, na które powołuje się PIE dowodzą, że już blisko 47 proc. Polaków słyszało o BNPL. W 2020 r. do dokonania płatności odroczonych przyznawało się 2 proc. kobiet i 3 proc. mężczyzn, a w 2021 r. już 5 proc. wszystkich osób kupujących (7 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet kupujących w sklepach internetowych). Ta forma płatności jest najbardziej popularna w najmłodszej grupie wiekowej 18-35 lat (7 proc. wskazań).

- Choć te liczby nie robią jeszcze wielkiego wrażenia, to BNPL jest jednym z najsilniejszych trendów ostatniej dekady. Dla przykładu, Allegro Pay planuje udzielić pożyczek na kwotę 1 mld PLN w 2021 r. Z kolei trzy firmy, które w 2020 r. umożliwiały BNPL, przeprowadziły 16,1 mln płatności odroczonych. Prostota, neutralizacja niechęci do straty i skłonność do zaniedbywania nietypowych zjawisk to trzy filary, na których bazuje system płatności odroczonych – czytamy w komentarzu PIE.