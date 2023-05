Płatności QR kodem w aplikacji PolCard Go

Popularność PolCard Go from Fiserv wciąż rośnie - do tej pory zrealizowano przez tę aplikację transakcje na łączną kwotę 409 mln zł.

Czym jest aplikacja PolCard Go?

Aplikacja płatnicza PolCard Go przeznaczona jest m.in. dla przedsiębiorców, którzy nie chcą nosić ze sobą dodatkowych urządzeń płatniczych. Do jej zainstalowania wystarczy posiadać smartfon lub tablet z modułem NFC i systemem Android w wersji 8.1 lub wyższej. Dzięki aplikacji można sprawnie przyjmować transakcje zbliżeniowe kartą, telefonem lub zegarkiem.

PolCard from Fiserv posiada obecnie największą liczbę aktywnych aplikacji płatniczych na rynku. Do tej pory za ich pośrednictwem zrealizowano transakcje na łączną kwotę 409 mln zł. Zainteresowanie PolCard Go wciąż rośnie, dlatego też marka rozwija produkt i wprowadza nową funkcjonalność - inicjowanie różnych metod płatności za pomocą QR kodów.

Jak zapłacić kodem QR?

Aplikację płatniczą PolCard Go można zintegrować z wewnętrznym systemem danej firmy np. systemem sprzedażowym. Dzięki temu wywołanie płatności oraz potwierdzenie jej statusu jest w nim bezpośrednio dostępne. Zwiększa to wydajność przedsiębiorstwa oraz przyspiesza obsługę konsumentów.

– Główną zaletą QR kodów jest eliminacja ryzyka pomyłki przy wpisywaniu kwoty transakcji – jest ona w nich wcześniej na stałe zapisana. Tego typu rozwiązanie jest wygodną opcją dla np. kosmetyczek, barberów, masażystów czy fryzjerów – mogą oni wcześniej przygotować sobie cennik z kodami QR i sprawnie zainicjować płatność. Sprawdzi się ono również w biznesach mobilnych np. w firmach kurierskich. Dostawca wie, ile klient ma zapłacić za przesyłkę, więc z wyprzedzeniem może przygotować kod QR i nakleić go na paczkę. W momencie jej dostarczenia kurier skanuje kod i od razu inicjuje transakcje w aplikacji płatniczej - mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska S.A.

Obsługa QR kodów jest bardzo prosta – wystarczy przełączyć aplikację w taki tryb sprzedaży. Co ważne, do przygotowanego wcześniej kodu użytkownik może dodać dodatkowe informacje takie jak identyfikator transakcji w postaci numeru listu przewozowego czy numer faktury. Te informacje są automatycznie połączone z daną transakcją i widoczne na portalu dla przedsiębiorców OnePortal24, który umożliwia indywidualny dostęp do danych i raportów o płatnościach przez całą dobę. QR kod z odpowiednio zapisaną kwotą można wygenerować w prosty sposób, bez potrzeby korzystania ze skomplikowanych rozwiązań technicznych.