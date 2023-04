Płatności - tajna broń sklepów stacjonarnych

Sposobem na usprawnienie płatności stacjonarnych i pozycjonowanie marki jako tej, która na pierwszym miejscu stawia wygodę klientów, są terminale mobilne (mPOS).

Dzięki Unified Commerce klient może kupować za pośrednictwem wielu urządzeń i kanałów oraz na wielu rynkach.

Badania Adyen pokazują, że 41% konsumentów na nowo docenia możliwość dotknięcia lub wypróbowania produktu przed zakupem, a 64% robi zakupy w sklepie dla przyjemności. Istnieje więc jeszcze ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany przez handel stacjonarny.

Jak rozładować kolejki do kas, jak technologia może pomóc spełnić oczekiwania klientów – to kwestie zawarte w raporcie „ABC Płatności, wykorzystaj płatności do rozwoju biznesu” firmy Ayden, która formułuje kilka zasad i rad usprawniających działalność placówek handlowych.

Płatności - tajna broń na drodze do sukcesu

Niewiele rzeczy jest bardziej odstraszających dla klienta niż konieczność stania w kolejce do kasy. Na szczęście czasy się zmieniły i oddzielne stanowiska kasowe nie są już niezbędne, aby stworzyć pozytywne doświadczenia konsumenta.

Terminale mobilne

Sposobem na usprawnienie płatności stacjonarnych i pozycjonowanie marki jako tej, która na pierwszym miejscu stawia wygodę klientów, są terminale mobilne (mPOS). Dzięki bezprzewodowym urządzeniom, które łatwo przenieść w dowolne miejsce, można przetwarzać transakcje za pośrednictwem wifi lub połączenia komórkowego.

Kompleksowe rozwiązanie zapewnia terminal typu „all in one”, np. z systemem Android, który umożliwia korzystanie z wielu funkcji dzięki zainstalowanym aplikacjom, co oznacza mniej dodatkowego sprzętu, a także mniej czynności związanych z jego bieżącą konserwacją.

Nie tylko terminale

Można również wybrać rozwiązanie płatnicze typu „tap-on-mobile”, dzięki któremu do przyjmowania płatności wystarczy smartfon. Niesie to ze sobą znaczące obniżenie kosztów, a jednocześnie wprowadza innowacyjne doświadczenia zakupowe klientów.

Opcja Tap to Pay on iPhone umożliwia przyjmowanie wszystkich rodzajów płatności zbliżeniowych, wykorzystując wbudowane w telefonie zabezpieczenia, które chronią prywatność danych. Nie potrzeba żadnych dodatkowych terminali ani sprzętu, telefon firmy Apple wystarczy do obsługi fizycznych kart debetowych i kredytowych oraz portfeli cyfrowych. Prosta w użyciu opcja jest stosunkowo nowa, ale cieszy się rosnącą popularnością i stale zyskuje nowych użytkowników.

Kod QR

Innym sposobem na zlikwidowanie kolejek przy kasach, bez konieczności posiadania mPOS, są kody QR. To uniwersalne narzędzie - klienci mogą po prostu użyć swojego smartfona do zeskanowania kodu z dowolnego miejsca, aby móc przeglądać, zamawiać i płacić przy użyciu swoich urządzeń. W niektórych przypadkach (poprzez takie portfele, jak Alipay i WeChat Pay) klienci generują własne kody do zeskanowania.

Ponieważ kody QR są dostępne dla każdego, kto używa smartfona, sklep natychmiast otwiera swój biznes na większą liczbę osób. Badania wykazały, że w skali globalnej aż 81% konsumentów używa kodów QR do płacenia za produkty i usługi.

Wprowadź doświadczenie unified commerce

Połączenie kanałów online i offline tworzy doświadczenia zakupowe klienta, które wykraczają daleko poza płatności. Tak jest w przypadku unified commerce, dzięki któremu klient może kupować za pośrednictwem wielu urządzeń i kanałów oraz na wielu rynkach. Zamiast poszczególnych interakcji zarządzanych przez oddzielne systemy, wszystko jest skonsolidowane w ramach jednego systemu.

Oto przykłady nowych ścieżek zakupowych bazujących na podejściu unified commerce, integrującym wszystkie kanały sprzedaży i komunikacji z klientami:

Endless aisles - za pośrednictwem tabletów i kiosków klienci mogą zamawiać towary, których nie ma w magazynie lub w danej placówce, a które zostają dostarczone pod wybrany przez nich adres.

Click and collect - umożliwienie klientom zamawiania towarów online i odbierania ich w punkcie stacjonarnym.

Kup online, zwróć w sklepie - klienci mogą zamówić towar metodą endless aisles lub click and collect, z tym że mogą zwracać w sklepie towary zakupione na stronie internetowej lub w aplikacji danej marki.

Pamiętaj o kupujących z innych krajów

Aby przyciągnąć międzynarodowych klientów, studentów, ekspatów, turystów, należy upewnić się, że terminale obsługują wszystkie rodzaje lokalnych kart i metod płatności.

Obecnie nie ma problemu, aby współpracować z dostawcą terminali, który obsługuje takie metody, jak Alipay, UnionPay czy WeChat Pay z poziomu standardowego terminala płatniczego, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu.