Polacy coraz bardziej technologiczni w finansach. Jak branża retail może skorzystać?

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków wykorzystaniem nowych technologii finansowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, konsumenci mają możliwość lepszego zarządzania finansami, budowania oszczędności, kontrolowania wydatków i podejmowania bardziej przemyślanych decyzji finansowych. Z drugiej strony – w branży retail tego typu rozwiązania mogą pomagać w usprawnianiu działalności operacyjnej, zwiększaniu efektywności i doskonaleniu doświadczeń zakupowych klientów. Przyjrzyjmy się kilku technologiom, które odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Systemy płatności cyfrowych

Integracja z popularnymi systemami płatności cyfrowych, takimi jak portfele mobilne czy platformy płatności online, umożliwia klientom realizację łatwych i szybkich transakcji. Dzięki temu mają oni lepszą kontrolę nad wydatkami, a ponadto mogą korzystać z różnych funkcji dodatkowych, takich jak personalizowane oferty czy nagrody. Patrząc z perspektywy sklepów - systemy płatności cyfrowych przyspieszają proces obsługi klienta, a także dostarczają informacje, które można wykorzystywać do analizy zachowań klientów czy preferencji zakupowych i co za tym idzie - dostosowania strategii marketingowej i oferty. W e-commerce systemy płatności cyfrowych umożliwiają też sprzedaż online, co otwiera drzwi do globalnego rynku i handlu transgranicznego.

Platformy finansowania handlu

Retailerzy mogą korzystać też z platform, które oferują rozwiązania finansowania handlu. Platformy te umożliwiają szybkie i elastyczne finansowanie zamówień, co pomaga zwiększać płynność i rozwijać działalność. Wśród tego typu rozwiązań wyróżniają się platformy BNPL takie jak np. Mokka, które dynamicznie zyskują na popularności. Platformy typu "kup teraz, zapłać później" zapewniają kupującym wygodny sposób na rozłożenie kosztów zakupów, takich jak odzież, elektronika i meble, na kilka tygodni lub miesięcy. Usługa ta zapewnia też szereg korzyści również sprzedawcom, którzy mogą dzięki niej zwiększać konwersję, lojalność klientów i wartość koszyków zakupowych.

Elektroniczne portfele i karty wirtualne

Wraz z rozwojem technologii płatności mobilnych, coraz więcej Polaków korzysta z elektronicznych portfeli, takich jak Apple Pay, Google Pay czy BLIK. Dzięki nim klienci mogą dokonywać bezpiecznych i wygodnych płatności za pomocą swojego smartfona. Branża retail może wykorzystywać te technologię, oferując klientom możliwość płacenia za zakupy za pomocą aplikacji mobilnej lub elektronicznego portfela, co przyczynia się do zwiększenia wygody i szybkości procesu płatności. Inną innowacją, która cieszy się coraz większym uznaniem konsumentów w skali globalnej są też wirtualne karty płatnicze. Sklepy mogą korzystać z tego typu rozwiązań, aby zwiększyć efektywność procesów płatniczych i dostosować się do zmieniających się preferencji klientów. Wirtualne karty płatnicze umożliwiają ponadto analizowanie zachowań zakupowych klientów, co pozwala na lepsze dopasowanie i personalizację ofert. Ponadto, eliminacja fizycznych kart płatniczych może przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem terminali płatniczych. Wirtualne karty płatnicze pojawią się niebawem też w Mokka Polska.

Aplikacje mobilne

Wielu Polaków korzysta z aplikacji mobilnych, które oferują kompleksowe narzędzia do monitorowania wydatków i kontroli budżetu. Jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia - spośród aplikacji pomagających w zarządzaniu finansami, najczęściej wybierana jest bankowość elektroniczna (60%), jednak z aplikacji i platform służących do kontroli wydatków i elastycznego zarządzania finansami używa już 29% badanych. Aplikacje umożliwiają klientom łatwe monitorowanie i kategoryzowanie wydatków, generowanie raportów, otrzymywanie powiadomień o nadchodzących płatnościach oraz analizowanie swojego profilu finansowego. Retailerzy mogą wykorzystać tę technologię, tworząc własne aplikacje, które pozwolą klientom na monitorowanie i kontrolowanie wydatków w związku z produktami i usługami oferowanymi przez dany sklep. Istnieje tu także szerokie pole do współpracy z firmami, które dysponują już tego typu platformami.

Programy lojalnościowe w aplikacji

Na rynku dostępne są też innowacyjne rozwiązania dla programów lojalnościowych. Platformy lojalnościowe oparte na nowoczesnych technologiach mogą zapewniać bezpieczne przechowywanie punktów, a rozwiązania oparte o AI automatyzują procesy nagradzania klientów za ich zakupy. Z tego względu pojawia się coraz więcej programów lojalnościowych w postaci aplikacji mobilnych. Nowością na tym rynku są też programy lojalnościowe w modelu subskrypcyjnym, w których uczestnicy płacą abonament za dostęp do określonych benefitów. Kolejnym trendem jest możliwość przeznaczenia swojej nagrody lojalnościowej na cele charytatywne i prospołeczne. Technologie te nie powinny ujść uwadze branży retail, szczególnie że preferencje zakupowe konsumentów zmieniają się bardzo szybko.

Reasumując, wprowadzenie tych technologii do biznesu retail może pomóc klientom w lepszym zarządzaniu swoimi finansami, tworzyć spersonalizowane usługi oraz ulepszać doświadczenie zakupowe. Ważne jest przy tym, aby zawsze dbać o bezpieczeństwo i prywatność klientów, zapewniając odpowiednie zabezpieczenia technologiczne.





[1]Badania ARC Rynek i Opinia zrealizowane metodą CAWi, na reprezentatywnej grupie Polaków N=600, w kwietniu 2023