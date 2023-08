PolCard from Fiserv wprowadził nowości - portfele cyfrowe i Visa Mobile

PolCard from Fiserv wprowadził nową bramkę płatniczą. Za jej pośrednictwem akceptowane są wszystkie najczęściej wykorzystywane metody płatności online, w tym kartami, także tymi dodanymi do portfeli wirtualnych oraz przelewami najpopularniejszych banków w Polsce. W nowej bramce została udostępniona użytkownikom również usługa Visa Mobile - rozwiązanie stworzone przez Visa, jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych. Obecnie mogą z niej korzystać klienci wielu banków.

Transakcje przez telefon lub tablet

Za pośrednictwem nowej bramki użytkownicy mogą także płacić z wykorzystaniem m.in. portfeli cyfrowych. Dzięki temu można realizować transakcje w sklepach internetowych używając do tego tylko telefonu bądź tabletu, co jest odpowiedzią na oczekiwania coraz większej rzeszy klientów. Z badania Visa Back to Business Global Study 2022 wynika, że co drugi ankietowany ceni sobie łatwość zakupów online (47 proc.). Dalej badani wymieniali mniejsze ryzyko kradzieży (38 proc.) oraz wygodę (37 proc.).

W ramach nowej bramki dostępna jest także usługa 1-Click. Rozwiązanie to umożliwia zapisanie danych kartowych z ostatniej transakcji, tak aby klient nie musiał ich wpisywać przy kolejnej płatności. Co więcej, użytkownicy mają również możliwość ustawienia płatności cyklicznych, wykorzystywanych m.in. do opłacania prenumerat czy abonamentów, które są wykonywane automatycznie po uprzednim podaniu danych uwierzytelniających karty płatniczej. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż online uruchomienie bramki jest proste i intuicyjne dzięki zapewnionej integracji poprzez wtyczki popularnych platform internetowych.

– Od dłuższego czasu obserwujemy coraz silniejszy trend przenoszenia się konsumentów do przestrzeni online w celu zrobienia zakupów, co było jednym z powodów udostępnienia nowej bramki płatniczej, za pomocą której można płacić m.in. Visa Mobile. Współczesny klient oczekuje rozwiązań, które pozwolą mu zrealizować płatność w wygodny i intuicyjny sposób. Warto podkreślić, że Visa Mobile została wprowadzona po raz pierwszy na rynku polskim – jednym z liderów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych – mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska.

Visa Mobile z cyfrowym „tokenem”

Aby klient mógł rozpocząć korzystanie z Visa Mobile powinien ją wcześniej aktywować w aplikacji mobilnej banku lub zainstalować na telefonie aplikację Visa Mobile. Następnie należy wybrać Visa Mobile spośród możliwych metod płatności na stronie sprzedawcy. W ostatnim kroku użytkownik powinien wpisać numer telefonu oraz potwierdzić transakcję w aplikacji lub bankowości mobilnej. Dzięki Visa Mobile w momencie potwierdzania operacji klient nie musi już wpisywać danych z karty czy też podawać dodatkowych haseł.

– Visa Mobile to rozwiązane stworzone, by uczynić transakcje kartami w sieci jeszcze szybszymi i bardziej intuicyjnymi. Dbając o bezpieczeństwo transakcji, podobnie jak w przypadku innych portfeli cyfrowych, Visa zastępuje wrażliwe dane karty cyfrowym „tokenem”, dzięki któremu numer karty i jej datę ważności zastępuje się unikalnym, losowym ciągiem cyfr. Visa Mobile, za sprawą tokenizacji, czyli dodatkowej warstwy ochrony, jest idealnym rozwiązaniem, które może mieć duże znaczenie dla dalszego upowszechniania zakupów on-line. Te niosą korzyści zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów – mówi Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. – Dzięki tokenizacji sprzedawcy mogą stworzyć proste i bezpieczne rozwiązania płatnicze, które nie tylko mają potencjał, by przełożyć się na co najmniej 3-procentowy wzrost liczby zatwierdzonych transakcji, lecz także sprawić, że konsumenci będą do nich wracać – dodaje.

Fiserv jest partnerem firm w takich obszarach, jak obsługa rachunków i rozwiązania bankowości cyfrowej, obsługa kart płatniczych i zarządzanie infrastrukturą sieciową, płatności, handel elektroniczny, akceptacja i przetwarzanie płatności w handlu i usługach, a także Clover - bazującej na chmurze platformy sprzedażowej oraz do zarządzania biznesem.