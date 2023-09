Półtora miliona użytkowników Klarny w Polsce

Drugi rok działalności Klarny na polskim rynku to m.in. wprowadzenie nowej metody płatności “Zapłać w 3 ratach”, płatności z Klarną w sklepach stacjonarnych Wojas oraz Sizeer, a także nawiązanie partnerstwa z platformą e-commerce Shoper.

Klarna - drugi rok działalności w Polsce

Klarna świętuje drugi rok działalności w Polsce, gdzie z jej usług korzysta już 1,5 mln użytkowników, a ponad 3 tys. partnerów udostępnia je w sklepach internetowych i stacjonarnych. W ciągu ostatniego roku Polska stała się także kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej dla Klarny.

Dzięki wprowadzeniu usługi “Zapłać za 30 dni” firma już w pierwszym roku działalności zyskała na polskim rynku milion aktywnych użytkowników. Przez następne dwanaście miesięcy z możliwości odroczenia płatności skorzystało kolejne pół miliona klientów.

Nowe rozwiązania w Klarna

W czerwcu 2023 roku Klarna rozszerzyła swoje portfolio o nową metodę płatności “Zapłać w 3 ratach”. Do Grupy Klarna dołączył również Stocard - dostawca usługi pozwalającej konsumentom na gromadzenie wszystkich kart lojalnościowych w jednym miejscu i otrzymywanie spersonalizowanych ofert. Obecnie na rynku polskim Klarna i Stocard mają razem 2,5 mln użytkowników.

Klarna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poszerzała grono partnerów. Wśród nich znalazły się takie marki jak Shoper - platforma e-commerce, dzięki której ponad 17 tys. sklepów internetowych dostępnych na niej może oferować płatności od Klarny swoim klientom, Marketing Investment Group, w której skład wchodzą marki takie jak JD Sport, Sizeer oraz Symbiosis, a także firma Wojas. Polski producent obuwia jako pierwszy na rynku udostępnił wszystkim swoim klientom możliwość skorzystania z usług “Zapłać za 30 dni” i “Zapłać w 3 ratach” od Klarny również w sklepach stacjonarnych.

– Przez ostatnie dwa lata Klarna dynamicznie rozwija się na polskim rynku, rozpoczęliśmy również ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej. Od roku działamy w Czechach, a od czerwca 2023 także w Rumunii – mówi Łukasz Dwulit, Head of Klarna Poland. – Jako Klarna stajemy się liderem w dziedzinie elastycznych metod płatności i planujemy dalszy wzrost i rozwój w kolejnych krajach. Jesteśmy partnerem w rozwoju międzynarodowych marek, takich jak About You, Pilulka, Zoot, FootShop, czy rodzime LPP oraz CCC – dodaje.