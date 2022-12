Ponad 1 miliard transakcji BLIKIEM w niespełna rok

Użytkownicy aplikacji mobilnych banków coraz chętniej korzystają z BLIKA. Zgodnie z najnowszymi danymi Polskiego Standardu Płatności – liczba transakcji zrealizowanych od stycznia do listopada 2022 r. przekroczyła już 1 miliard. Oznacza to, że co sekundę BLIKIEM realizowane są 32 transakcje.