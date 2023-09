PragmaGO i Onninen wprowadzają Buy Now Pay Later dla firm

Z usługi Buy Now Pay Later dla firm można skorzystać, realizując zamówienia o wartości od 100 zł do 100 tys. zł. Jeżeli klient nie spłaci zobowiązania w terminie, zostanie ono automatycznie rozłożone na raty, dzięki czemu będzie miał jeszcze więcej czasu na jego uregulowanie. Buy Now Pay Later od PragmaGO pozwala również na wydłużenie terminu płatności w przypadku kredytu kupieckiego w Onninen.

- Klienci Onninen to często przedsiębiorcy z branży budowlanej, w której utrzymanie płynności finansowej jest kluczowe. Ograniczona pula środków na realizację kolejnych zleceń i zamówień stanowią dla właścicieli firm prawdziwe wyzwanie. Dostęp do gotówki bywa czynnikiem decydującym o powodzeniu firmy. Dlatego wprowadziliśmy Buy Now Pay Later od PragmaGO – odroczenie płatności nawet o 60 dni to dla przedsiębiorców możliwość utrzymania ciągłości działalności i świadomego zarządzania marżą – mówi Łukasz Dybka, dyrektor cyfryzacji i e-commerce w Onninen.

- Buy Now Pay Later dla biznesu to usługa, którą tworzymy z myślą o wygodzie przedsiębiorców. Wraz z Onninen dajemy szybki dostęp do pieniędzy. Tam, gdzie firmy realizują swoją działalność – bezpośrednio podczas zakupów, bez konieczności wizyt w placówkach – komentuje Danuta Czapeczko, wiceprezes PragmaGO.

Spłata należności może zostać dokonana po 14, 30, 45 lub 60 dniach. Po pierwszym skorzystaniu z usługi, przedsiębiorca otrzymuje dostęp do bezpłatnego limitu finansowania w PragmaGO.

Polskim fintech PragmaGO funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Rozwój spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGO.tech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors. Wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł.

Onninen to fińska firma działająca od 1913 roku. Należy do czołówki światowych dostawców materiałów technicznych. Oferuje zintegrowane usługi materiałowe dla instalatorów, firm budowlanych, sklepów i hurtowni, przemysłu oraz infrastruktury w zakresie branży elektrotechnicznej, instalacyjno-sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Sieć placówek handlowych na terenie Finlandii, Szwecji, Norwegii, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zatrudnia łącznie ponad 3 200 wykwalifikowanych pracowników. Onninen jest częścią K Group.