Rekord BLIKA: ponad 7 mln transakcji w jeden dzień

8 września br. użytkownicy systemu BLIK wykonali za jego pomocą przeszło 7 mln transakcji. To nowy, nieosiągnięty dotąd rekord w dziennej liczbie operacji BLIKIEM, które zostały zrealizowane we wszystkich kanałach – e-commerce, POS, ATM oraz P2P.

BLIK to wszechstronna metoda płatności, która jest dziś dostępna praktycznie dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych. Mogą oni rozliczyć się za jego pomocą online, offline, a także wypłacać i wpłacać pieniądze w bankomatach oraz realizować przelewy na telefon. Na co dzień aktywnie i regularnie korzysta z BLIKA ponad 14 mln osób. W tym roku zrealizowali oni już ponad miliard transakcji, co oznacza, że od startu systemu łączna liczba operacji to 3,8 mld.

Za rozwój systemu BLIK odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.